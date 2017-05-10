AB Bakanı Çelik: Gelin fasılları açalım

AB Bakanı Ömer Çelik temaslarda bulunmak üzere gittiği Brüksel'de AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'la bir araya geldi.

Brüksel'deki temasları çerçevesinde bir basın toplantısı düzenleyen Ömer Çelik, “Türkiye ile müzakereleri not edelim, ondan sonraki başka noktalara odaklanalım diye bir görüşü kabul etmiyoruz” dedi. CNN Türk'ün haberine göre Çelik, sözlerini "Referandum sonrası ortaya çıkan tablo Türkiye'nin demokratik gücünü gösteriyor. Bunun iyi okunması gerekiyor. Terör tehlikesi altındaki bir ülkeyiz. Gelin 22 ve 24'üncü fasılları açalım. Türkiye demokratik özgüvene sahiptir. İlişkilerin daha sıkı hale gelmesi gereken bir dönemdeyiz" şeklinde sürdürdü.

Mogherini ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve referandum sürecini değerlendirdiklerini beliren AB Bakanı, "Tam üyelik çerçevesinde ilişki yürütmeye istekliyiz. AB ile ilişkileri koparma söz konusu değil" diye konuştu. Çelik, Türkiye'nin AB'den öncelikli beklentisinin ise Gümrük Birliği sürecinin güncellenmesi olduğunu belirtti.

Hahn'la polemik

AB Bakanı Ömer Çelik, AB'nin genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn'ın Avusturya'daki ORF 2 kanalında yayınlanan "ORF Report" adlı programda yaptığı, "Hukuk devleti alanındaki gerilemeler nedeniyle Türkiye ile yürütülen üyelik müzakereleri dondurulmalı" şeklindeki açıklamaya da atıfta bulundu.

Bakan, "Hahn, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulması anlamında sözler söylemediğini ve böyle bir görüşü olmadığını ifade etti" dedi. Hahn ise görüşme sonrasında Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede AB-Türkiye ilişkilerinin ne şekilde geliştirilebileceğinin konuşulduğunu söyledi.

AB Bakanı Çelik'in temaslarını yarın Strasbourg'da sürdürmesi bekleniyor.

İdam tartışması

Son dönemde gündeme gelen idam cezasının yeniden yürürlüğe girmesi ihtimali AB ile Türkiye arasında gerginliğe neden oluyor. "Rhenische Post" gazetesine dün açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, idam cezasının "AB'nin en kırmızı çizgisi" olduğunu hatırlattı. Juncker, Türkiye'de idam cezasının yürürlüğe girmesinin "müzakerelerin kesilmesi ile aynı anlama geleceğini" söyledi.

Öte yandan Türk yetkililerden ise 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle AB'ye ilişkin olumlu açıklamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Tarihi, coğrafi ve kültürel olarak yüz yıllardır Avrupa'nın bir parçası olan ülkemiz, stratejik hedef olarak gördüğü AB üyelik sürecini, karşılıklı saygı, eşitlik ve kazan-kazan anlayışı çerçevesinde devam ettirmek arzusundadır" ifadelerini kullandı.

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KNA/AFP/dha/BÖ/BK