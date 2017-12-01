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Dünya

AB Bakanı Çelik Bulgaristan’da

İstanbul, 1 Aralık (DHA) – Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da bir ziyaret gerçekleştiriyor

01 Aralık 2017 12:48

İstanbul, 1 Aralık (DHA) – Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da bir ziyaret gerçekleştiriyor. 
Çelik, Bulgaristan\'ın 2018\'in ilk yarısında üstleneceği AB Dönem Başkanlığı öncesinde yapacağı ziyareti Twitter hesabından da Türkçe ve İngilizce olarak paylaştı. Bakan Çelik yaptığı paylaşımda \"AB Dönem Başkanlığı öncesinde resmi temaslarda bulunmak üzere Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya hareket ediyorum\" dedi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Çelik’in, Sofya ziyareti çerçevesinde Bulgaristan Babaşkanı Boyko Borisov tarafından kabul edileceği, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ile çalışma yemeğinde bir araya geleceği ve ayrıca Bulgaristan’ın AB Dönem Başkanlığından sorumlu Bakanı Lilyana Pavlova ile görüşeceği belirtildi. 
Bakan Çelik’in Sofya temaslarında, Türkiye-AB ilişkilerindeki son gelişmeler, Bulgaristan’ın 2018’in ilk yarısında üstleneceği AB Dönem Başkanlığı ve iki ülke arasındaki işbirliği imkanları hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. (Fotoğraflı)

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