AB Bakanı Çelik: Bu bir suçtur

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Hollanda ile diplomatik krize ilişkin Ankara'da konuştu. Bakan Çelik, gazete, televizyon ve ajansların Ankara temsilcileriyle görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, bu krizin Çarşamba günü Hollanda'da yapılacak genel seçimlerde aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'e fayda sağlayacağını savundu.

Çelik, "Holanda'da seçim çerçevesinde Wilders'in oy almasını engellemek üzere yapılan bu uygulamalar onun işine yarıyor. Irkçı lider Wilders sayısal olarak iktidara gelmese de siyasal olarak gelmiştir." diye konuştu ve "Başbakan ülkesini aşırı sağa teslim ediyor" ifadesini de kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni verilmemesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan'ın sınır dışı edilmesi hakkında Çelik, "Bakanımıza uçuş izni verilmemesi, Bakanımızın sınır dışı edilmesi ve maslahatgüzarımızın tutuklanması açık bir şekilde suçtur" dedi.

Avrupa çapında bu tavrın yayılmakta olduğunu söyleyen Bakan Çelik, AB liderlerine de çağrı yaptı:

"Burada bütün Avrupa'nın demokratlarına, Avrupa'nın ilericilerine ve özgürlükçülerine büyük görev düşüyor. Özellikle Hollanda'daki bu neofaşist uygulama karşısında seslerini yükseltmeliler, bunu kınamalılar ve buna karşı ortak bir mücadele oluşturmalıdırlar."

Bakan Çelik, taraflara itidal çağrısı yapan ülkelere de yüklendi.

Çelik "Avrupa Birliğine ve Avrupa Konseyi'ne büyük iş düşmektedir. Böyle bir konuda tarafsız kalınamaz. Böyle bir konuda 'Taraflara itidal tavsiye ediyoruz' gibisinden bir yaklaşıma yetinilemez" dedi.

En son Rusya, Türk ve Hollandalı yetkililere itidal çağrısı yapmıştı.

Rusya'nın Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov "Şüphesiz hem Hollanda hem de Türkiye'ye iki ülke arasında oluşan tansiyonu düşürme noktasında sakin olmaları ve yapıcı davranmaları çağrısı yapıyoruz" dedi.

Bakan Çelik Hollanda'ya yaptırımlar olacağını da söyledi, ancak yaptırımların detayları hakkında bilgi vermedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nin (ASKON) toplantısında "Sonunda göreceksiniz, Hollanda özür dileme noktasına getirilecektir" dedi.