AB Bakanı Çelik Brüksel'de AP'yi eleştirdi

Türkiye-AB Sivil Toplum Buluşmaları çerçevesinde Brüksel'de Türk ve yabancı medya mensuplarıyla bir araya gelen Çelik, Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulması yönündeki tavsiye kararı ile ilgili şöyle konuştu: "Bu, Avrupa değerleri etrafında dayanışmak yerine, Avrupa değerlerini bir başka ülkeyi köşeye sıkıştırmak için bir araç gibi kullanma şeklinde bir yaklaşımdır. Bu durum, paylaştığımız ortak değerleri de yıpratmaktadır."

Çelik Türkiye'nin eleştirilerle yüzleşebilecek bir özgüvene sahip olduğunu belirterek, "Özellikle ifade hürriyeti ve basın hürriyeti gibi konularda biz bunları tartışabilecek bir özgüvene sahibiz. Örneğin 23. ve 24. fasılları açalım, buyurun konuşalım. Ama Türkiye-AB katılım müzakerelerinde hiçbir ilerleme olmayacak ancak o fasılların içeriğiyle ilgili olarak Türkiye'ye sürekli olarak suçlama yöneltilecek. İşte bu, paylaştığımız ortak değerler açısından kaygı verici" şeklinde konuştu.

"Köprüler güçlendirilmeli"

Çelik, "Yapıcı eleştiriyi bir kazanım sayarız. Ancak yapıcı olmayan negatif eleştiriler ve evrensel değerleri araçsallaştıran vizyonsuz eleştirileri tabii ki dikkate almamız mümkün değildir. Bugün göç krizi, terörle mücadele gibi konularda Türkiye ve AB arasında daha yoğun ilişkilerin kurulması gereken bir dönem, daha güçlü köprülerin kurulması lazım, daha ciddi ilişkilerin geliştirilmesi lazım" dedi.

Türkiye'de 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sonrasında ilan edilen olağanüstü hal ile birlikte çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle şimdiye kadar yaklaşık 125 binden fazla kişi darbe ile ilişkisi olduğu iddiasıyla görevden ihraç edildi veya gözaltına alındı. AB Türk hükümetini OHAL'i muhalifleri susturmak için kullanmakla eleştiriyor.

AB Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada Çelik'in Brüksel'de AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komisyonu üyesi Dimitris Avramopulos, Güvenlik Birliği'nden Sorumlu AB Komisyonu üyesi Julian King ve İklim Eylemi ve Enerjiden Sorumlu AB Komisyonu üyesi Miguel Arias Canete ile görüşmeler gerçekleştireceği bildirilmişti.

AB'ye sınırları açma tehdidi

AB Bakanı Ömer Çelik, geçen hafta AP'de kabul edilen kararın ardından yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun kararını "yok hükmünde" saydıklarını belirterek "Böyle bir günde AP’nin vizyonsuz kararı hakkında değerlendirme yapmak istemezdim. AP’nin bugün aldığı karar hiçbir hukuki bağlayıcılığı olmayan bir karardır" diye konuşmuştu.

Karara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sert tepki göstermiş, AB’yi sınırları açmakla tehdit etmişti. Bunun üzerine AB Komisyonu Sözcüsü, Ankara’nın mülteci anlaşmasının yükümlülüklerine uymasını beklediklerini açıklamıştı.

AP'nin karar metninde müzakerelerin dondurulması, mevcut görüşmelerin durdurulması, yeni fasıl açılmaması ve AB-Türkiye müzakerelerinde yeni girişim başlatılmaması öngörülüyordu.

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DW/SSB/BK