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Deutsche Welle

AB Bakanı Çelik Brüksel'de

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik bugün Brüksel'e gidiyor. Çelik, Türkiye ile AB arasındaki gerginlikleri AB yetkilileri ile yüz yüze görüşecek.

29 Kasım 2016 12:57

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile AB arasında yürütülen tam üyelik müzakerelerinin dondurulmasını öngören kararıyla ilişkilerin gerilmesinin ardından iki taraf ilk kez bir araya geliyor.

Türk Avrupa Birliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in temaslarında Türkiye-AB ilişkilerindeki son gelişmelerin yanısıra terörle mücadele, göç ve vize serbestisi, küresel iklim rejimi, ve enerji alanında AB ile diyalog ve işbirliği konularının ele alınacağı belirtildi.

AB Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çelik'in Brüksel'de AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komisyonu üyesi Dimitris Avramopulos, Güvenlik Birliği'nden Sorumlu AB Komisyonu üyesi Julian King ve İklim Eylemi ve Enerjiden Sorumlu AB Komisyonu üyesi Miguel Arias Canete ile görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.

Çelik'in temaslarında AB ve Türkiye arasındaki mülteci anlaşmasının geniş bir yer tutması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sınırları mültecilere açma tehdidi" AB ülkelerinde rahatsızlık ve endişe yarattı.

AP - Türkiye gerginliği

AP'de geçen hafta kabul edilen kararın ardından konuyla ilgili ilk açıklamayı yapan AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun kararını "yok hükmünde" saydıklarını belirterek "Böyle bir günde AP’nin vizyonsuz kararı hakkında değerlendirme yapmak istemezdim. AP’nin bugün aldığı karar hiçbir hukuki bağlayıcılığı olmayan bir karardır" diye konuşmuştu.

Karara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sert tepki göstermiş, AB’yi sınırları açmakla tehdit etmişti. Bunun üzerine AB Komisyonu Sözcüsü, Ankara’nın mülteci anlaşmasının yükümlülüklerine uymasını beklediklerini açıklamıştı.

AP'nin karar metninde müzakerelerin dondurulması, mevcut görüşmelerin durdurulması, yeni fasıl açılmaması ve AB-Türkiye müzakerelerinde yeni girişim başlatılmaması öngörülüyordu.

AB liderlerine mesaj

AP kararının hukuki bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak karar, AB üyesi ülkelerin liderlerine ve AB Komisyonu'na bir mesaj niteliğinde. 15-16 Aralık tarihlerinde Brüksel'de yapılacak AB liderler zirvesinde Türkiye ile AB ilişkilerinin geleceği de gündem maddelerinden biri.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/SSB/BK/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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