AB Bakanı Bozkır: Müzakerelerde '17. fasıl' Aralık'ta açılacak

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Avrupa Birliği ile ekonomik ve parasal politikalara ilişkin 17. faslın 14 veya 15 Aralık'da açılacağını açıkladı. Bozkır, 5-6 faslın daha 2016’da açılabilmesini sağlayacak bir ortak çalışmanın başlatılacağını belirtti.

Volkan Bozkır, ekonomik ve parasal politikalara ilişkin 17. faslın Aralık ayının ortalarında açılması kararlaştırıldığını belirterek, "İnşallah 14 veya 15 Aralık tarihlerinde bu faslı Brüksel'de açacağız" dedi.

AB Bakanlığı’nda, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo'yu kabul eden Bozkır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 29 Kasım'da Brüksel'de yapılacak Türkiye AB zirvesinde, Türkiye'nin AB üyeliği sürecine ilişkin önemli başlıkların ele alınacağını belirtti.

“5-6 fasıl daha açılacak”

Zirvede, Türkiye AB ilişkilerinde, "kartların yeniden dağıtılarak" olması gereken noktaya oturtulmasıyla ilgili ortak bildiri açıklanacağını söyleyen Bozkır, "17. faslın, Aralık ayının ortalarında açılması kararlaştırıldı. İnşallah 14 veya 15 Aralık tarihlerinde bu faslı Brüksel'de açacağız. Bunun dışında sadece bu fasılla yetinmiyoruz. 5-6 faslın daha 2016 yılında açılabilmesini sağlayacak bir ortak çalışmayı başlatacağız" diye konuştu.

Zirve sonrası yayımlanacak metinde, Türkiye'nin AB ile müzakere sürecinin hızlandırılması ve siyasi diyalog mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ifadelerin yer alması gerektiğini belirten Bozkır, şöyle devam etti:

"Enerji diyalog mekanizmasına itibar verilmesi, Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesi ve Türkiye'nin Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) anlaşmasıyla ortaya çıkacak yeni tabloda herhangi bir haksızlığa uğramamasına yönelik bütün ifadelerin bu zirve metninde yer alması gerekiyor. Ben şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk gözlemlemedim. İnşallah yeni bir devir pazar gününden itibaren başlayacak."

Bozkır, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için de keza çok önemli bir noktadayız. Önümüzdeki yılın ikinci yarısında bu müzakerelere başlamayı bekliyoruz. İnşallah şu anda 150 milyar Euro olan dış ticaret hacmimizin 300 milyar Euroya çıkabileceği imkân ortaya çıkacak."

AB ile vizelerin kaldırılması konusunda Türkiye'nin beklentileri olduğuna işaret eden Bozkır, AB'nin Türkiye'den beklentilerinin çoğunun da meclisten geçecek yasalarla karşılanacağını belirtti. Bozkır, "Kişisel verilerin korunması yasası, illegal göçle mücadele, insan kaçakçılığın önlenmesi yasası, bazı Avrupa Konseyi sözleşmelerinin meclisimizde onaylanmasıyla birlikte yaklaşık 10 kadar beklenti gerçekleşmiş olacak. Hükümetimiz süratle bunları devreye sokmayı planlıyor" dedi.