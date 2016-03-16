AB Bakanı Bozkır: AB'de fasıl açmak için Güney Kıbrıs'ın tanınması söz konusu değil

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Volkan Bozkır AB ile Türkiye arasındaki göçmenlere yönelik anlaşmanın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin "kaprisleri" nedeniyle bozulmaması gerektiğini söyledi. Bozkır, Kıbrıs'ın Türkiye'nin müzakere sürecini bloke etmeyi sürdüreceği yönündeki açıklamalarına ilişkin "Sırf bir fasıl açmak için Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin tanınması söz konusu değil" dedi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiades Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda üyelik müzakerelerinde beş fasıl üzerindeki blokajı kaldırmayacaklarını ve yeni fasılların açılmasına izin vermeyeceklerini söylemişti.

Türkiye'nin, vize serbestisinin de dahil olduğu önerilerini içeren paketin geçersiz kalması durumunda sorumlusunun Güney Kıbrıs olacağını söyleyen Bozkır, "AB'nin bekası tehdit altındayken bir ülkenin kaprisiyle bunun önlenmesi söz konusu olmamalıdır" diye konuştu.

Bozkır ayrıca Türkiye'nin AB ile düzenlediği göçmenlere yönelik zirvede Ankara'nın önerilerinin AB'de şaşkınlık yarattığını da belirtti.

Bozkır "29 Kasım zirvesiyle kartların yeniden dağıtıldığı bir ortam ortaya çıktı. Bunun kendine has unsurları var. Esas unsur illegal göçün daha aşağı çekilmesiydi. Sayın Başbakanımız 7 Mart zirvesi sırasında önemli bir hamle ile sorunun çözümünü mümkün hale getirebilecek bir paket sundu. Bu hazırlıklı olmadıkları bir ortamda Avrupa Birliği makamlarında şaşkınlık yarattı" dedi.

AB'ye sunulan paketin bir bütün olduğunu ve içinden bazı unsurların seçilmesinin kabul edilemeyeceğini söyleyen Bozkır, "Bu unsurlarda mutabakat sağlanırsa paket yürürlüğe girer. Önerilerimizin kabul olup olmaması cuma günü belli olacak" dedi.

AB Bakanı, Kıbrıs müzakerelerinin sonuçlanması için gerekli olan unsurların AB müzakerelerine taşınmasına razı olmadıklarını ve 10 yıllık kararlı tutumları nedeniyle Kıbrıs sorununun çözümünden söz edildiğini de ekledi.

Bozkır şöyle konuştu:

"Burada AB'ye bir sorumluluk düşüyor. Dünya çapında bir sorunla karşı karşıyayız. Bunu çözümü için önemli adımlar atılmalı. Bunlarla ilgili olarak önemli adımlar atılmışken, sırf bir AB üyesi ülkenin kaprisiyle bu yapının bozulmasına izin vermemeleri lazım. AB yönetimi Güney Kıbrıs Rum kesimini ikna etmelidir ki bu yüzden bu paket geçersiz kalırsa bunun sorumluluğu Güney Kıbrıs'ın omuzlarına yüklenecektir.

İllegal göç dalgası nedeniyle Schengen çökme tehlikesi altındayken, AB'nin bekası tehdit altındayken bir ülkenin kaprisiyle bunun önlenmesi söz konusu olmamalıdır. Tusk'a da dün söylediğimiz budur. Bu paketi size önermişsek AB olarak bunun üzerinden gelebilecek kapasitede olmanız lazım".

Bozkır, vizesiz AB için gerekli düzenlemelerin de 1 Mayıs'tan önce tamamlanacağını, gerekli yasaların paket halinde Meclis'e sunulacağını ifade etti.

Bakan, vize serbestisi için AB Komisyonu'nun 4 Mayıs'ta karar vermesi gerektiğini ondan sonra Konsey ve Avrupa Parlamentosu'nun karar alacağını açıkladı.