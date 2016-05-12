AB Bakanı Bozkır: AB ile karşılıklı güvene dayalı yaptığımız tüm anlaşmalar tehlikede

AB Bakanı Volkan Bozkır, AB ile vize serbestisi görüşmelerine ilişkin olarak, "Karşılıklı güvene dayalı yaptığımız tüm anlaşmalar tehlikede" dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz ile AB Bakanı Bozkır Strasbourg'ta ortak basın toplantısı düzenledi. Schulz 72 kriterin tamamı yerine getirilmeden Türk vatandaşlarına vize muafiyetinin AP gündemine alınmayacağını açıkladı.

Schulz, Avrupa Komisyonu'nun vize serbestisi önerisinin ardından süreci değerlendirdi. Schulz, 72 kriterin tamamı yerine getirilmeden vize serbestisi konusunun AP'de görüşülmeyeceğini açıkladı.

Al Jazeera Türk'ün haberine göre, AP Başkanı Schulz, Bakan Bozkır'la görüşmesinin çok yapıcı ve verimli geçtiğini belirterek, "AB Komisyonunun vize serbestisi için gönderdiği taslağı neden parlamentoya göndermediğimi açıkladım. Bizim açımızdan Türkiye sürecin parlamentoda işletilmesi için gerekli şartları henüz sağlamadı. Bu yüzden gerekli süreç için hazırlık yapılmadı." diye konuştu.

Şimdilik soruna bir çözüm bulamadıkların söyleyen Schulz, "AB Komisyonunun gönderdiği taslak 72 şarta dayanıyor. Türkiye bu şartları henüz tamamen yerine getirmiş değil. Bu yüzden süreci durdurdum. Türk tarafı için açık bir seçeneği her zaman bulundurmalıyız. Parlamento ve hükümetin alacağı kararlar olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bozkır: Tüm anlaşmalar

çok tehlikeli bir durumla karşı karşıya

AB Bakanı Bozkır, ise AP'nin vize sürecini durdurmasın atfen "Şu ana kadar iyi niyet ve karşılıklı güvene dayalı olarak siyasi riskler alarak yaptığımız tüm anlaşmalar çok tehlikeli bir durumla karşı karşıya" yorumunu yaptı. Bozkır, Türkiye'nin terörle mücadelee son 10 ay içerisinde 450 güvenlik mensubunu PKK'lılar tarafından şehit edildiğini anımsatıp, şunları söyledi:

"Terörle mücadele yasasının

değişmesi kesinlikle mümkün değil"

"Terörle mücadele yasasının değişmesi kesinlikle mümkün değil. Aksine biz bu yasayla ilgili birçok değişiklik yaptık. Bizim değişikliklerimiz AvrupaKomisyonu'nun kararından 3-4 gün önce yapıldı.

Vakit darlığı nedeniyle AB standartlarıyla bizim yasamızı kıyaslama şansımız da olmadı. Maalesef tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız. AvrupaKonseyi'nden Jagland ile sabah beraberdim. Kendileri Türkiye'deki terörle mücadele yasasıyla ilgili çok olumlu bir rapor verdi. Belki sayın Schulz, Komisyon ve Konsey hep birlikte çalışmalıyız, o zaman bir çözüm bulabiliriz. Ancak tek sorun Türkiye'de yeni bir hükümet olacak. Vakit daralıyor"

"Türkiye'nin terörle mücadele

hakkı tartışılmaz"

Gazetecilerden birisi Schulz'a, Türkiye'nin intihar saldırılarına maruz kaldığını ve PKK ile mücadele ettiğini hatırlatıp, "Avrupa Birliği, Türkiye'nin durumuyla empati kuramıyor mu?" sorusunu yöneltti. Schulz ise kendisinin Almanya Temsilcisi olduğunu belirtip, "Son saldırılardan birinin kurbanları da benim ülkemdendi. Türkiye'nin terörle mücadele hakkı tartışılmaz" yanıtını verdi. Schulz terörle mücadele yasasının kapsamıyla sorunları olduğunu söylerken, "Bazı önlemlerin ifade özgürlüğüne dokunduğunu görüyoruz. Bu Avrupa Parlamentosu içierisinde çok tartışılan bir durum, bunu saklamanın bir anlamı yok" dedi.