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AB Bakanı: Avrupa Parlamentosu, vizyonsuz ve cahilane bir karara imza attı

"Bu karar, AP'deki marjinal grupların diliyle hareket eden bir yaklaşım"

15 Mart 2018 19:08

Avrupa Birliğ Bakanı Ömer Çelik, Türkiye'ye Afrin operasyonunu durdurma çağrısı yapan karar tasarısının oylanma çağrısına ilişkin olarak, "Avrupa Parlamentosu, vizyonsuz ve cahilane bir karara imza attı" dedi.

"Çok net bir şekilde Türkiye bu meselelerde mümkün olan en yoğun koordinasyonla hareket ediyor. Bu konuda tüm girişimler Türkiye'den geliyor. Bunlar, sivillerin korunması konusundaki olumlu etkilerdir" diyen Çelik, "Bu karar, AP'deki marjinal grupların diliyle hareket eden bir yaklaşım. İç savaşın sona ermesi konusunda rol oynayan, olayın başından beri tutarlı bir pozisyonda olan tek ülke Türkiye'dir" ifadesini kullandı.

 

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Ömer ÇelikAvrupa ParlamentosuAfrin

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