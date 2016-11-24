T24 LogoT24 Logo
Gündem

AB Bakanı: Adana'daki saldırıda hedef doğrudan valiydi

"Kesin olan şu, bu cezasız kalmayacak. Türkiye egemen bir devlettir, hukuk devletidir"

24 Kasım 2016 17:23

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Adana'da 2 kişinin öldüğü 21 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda hedefin doğrudan Adana Valisi olduğunu söyledi.

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çelik'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Hedef doğrudan valiydi. Operasyonun arkasında bir mesaj vardır. Türkiye’nin son zamanlardaki etkinliklerinin, terörle kararlı mücadelesinin, birtakım bu zararlar neticesinde bölgede bozulan bazı politik oyunların neticesinde çeşitli senaryolarla karşı karşıya kalıyoruz.

Adanamız güvenlik riskleri açısından, mültecilerin barınması açısından risk teşkil eden illerimizden. Darbe girişimine direnen polislerimiz, askerlerimiz yürekliliklerini ispat etmiştir. 

Kesin olan şu, bu cezasız kalmayacak. Türkiye egemen bir devlettir, hukuk devletidir. Ne olursa olsun teröre karşı geri adım atmayacağız. Evet huzurumuzu kaçırmak istiyorlar."

ETİKETLER

Adanasaldırıbombalı saldırıÖmer Çelik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24