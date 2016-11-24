AB Bakanı: Adana'daki saldırıda hedef doğrudan valiydi

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Adana'da 2 kişinin öldüğü 21 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda hedefin doğrudan Adana Valisi olduğunu söyledi.

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çelik'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Hedef doğrudan valiydi. Operasyonun arkasında bir mesaj vardır. Türkiye’nin son zamanlardaki etkinliklerinin, terörle kararlı mücadelesinin, birtakım bu zararlar neticesinde bölgede bozulan bazı politik oyunların neticesinde çeşitli senaryolarla karşı karşıya kalıyoruz.

Adanamız güvenlik riskleri açısından, mültecilerin barınması açısından risk teşkil eden illerimizden. Darbe girişimine direnen polislerimiz, askerlerimiz yürekliliklerini ispat etmiştir.

Kesin olan şu, bu cezasız kalmayacak. Türkiye egemen bir devlettir, hukuk devletidir. Ne olursa olsun teröre karşı geri adım atmayacağız. Evet huzurumuzu kaçırmak istiyorlar."