AB Bakan Yardımcısı: Duyduğum utançlardan biri, o gece Avrupa'dan hiçbir ses çıkmamasıydı

Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Ali Şahin, AB'yi 15 Temmuz'daki darbe girişimi karşısında sessiz kalmakla eleştirerek, "Duyduğum utançlardan biri, o gece buradan, Avrupa'dan, siz dostlarımızdan hiçbir sesin çıkmamasıydı" dedi. AP Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Elmar Brok ise darbe girişiminin ardından Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Tüm eleştirilere rağmen demokratik yollarla seçilmiş bir hükümetle muhatap olmayı, bir diktatörlükle muhatap olmaya tercih ederiz" dedi.

Darbe girişimi ve sonrasında yaşananlar, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Dış İlişkiler Komitesi ve İnsan Hakları Alt Komitesi'nin ortak oturumunda ele alındı. Türkiye adına oturuma katılan AB Bakan Yardımcısı Şahin, Türkiye'nin 15 Temmuz'daki gibi bir travmayı hiç yaşamadığını belirterek, TBMM'nin, Cumhurbaşkanlığı'nın vurulduğunu ve 241 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

‘Devletin içine sızmış bir terör örgütünün darbe girişimi'

Bunun basit bir darbe girişimi olarak tanımlanmasının doğru olmadığını kaydeden Şahin, "Bunu, çok örgütlü, devletin içine sızmış bir terör örgütünün darbe girişimi olarak değerlendirmek gerekiyor. FETÖ olarak tanımladığımız ve yaklaşık 40 yıldan bu yana önemli devlet kurumlarını sirayet etmeye çalışan, sızmış Gülenist bir grubun TSK içerisindeki birtakım yapılarıyla gerçekleştirilmiş bir darbe girişimiydi" dedi. FETÖ ve onun yapılanmasının çok iyi anlaşılması gerektiğini vurgulayan Şahin, örgütün özellikle ordu, polis ve yargıda gizli, eğitim ve medya alanında ise açık olarak yapılandığını aktardı. Şahin, örgütün devlet içindeki yapılanmasını gerçekleştirirken sınav sorularını çalarak yandaşlarına vermek, siyasi partileri kasetlerle dizayn etmek gibi illegal yöntemler kullandığını anlattı.



‘Olağanüstü hal kararına ciddi kamuoyu desteği var'



15 Temmuz sonrasında bozulan kamu düzeni tesis etmek ve devletin içine sızmış elementleri ortadan adına olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini hatırlatan Şahin, OHAL ilanının sadece Türk yasalarınca değil aynı zamanda uluslararası sözleşmelerde yer aldığına dikkati çekti. Fransa'da da OHAL uygulamasının bulunduğuna işaret eden Şahin, "TBMM, OHAL'in merkezindedir. Alınan her karar Resmi Gazete'de yayınlandığı gün TBMM'ye gönderiliyor. TBMM'nin, OHAL kararını reddetme, değiştirme ve kabul etme hakkı vardır. Dün de 3 ay daha uzatma kararı TBMM tarafından gerçekleştirildi. OHAL kararının arkasında çok ciddi kamuoyu desteği var. Muhalefet partileri ile maksimum düzeyde iş birliği yaparak bunu gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim" diye konuştu.

‘Bırakın üçüncü hafta sizlerden tek bir ses çıkmadı'

AB'yi darbe girişimi karşısında sessiz kalmakla eleştiren Şahin, "Duyduğum utançlardan biri, o gece buradan, Avrupa'dan, siz dostlarımızdan hiçbir sesin çıkmamasıydı. Bırakın o geceyi, ikinci gün, üçüncü gün, ikinci hafta, üçüncü hafta sizlerden Türk demokrasini ve özgürlükleri korumak adına tek bir ses çıkmadı. Ufak tefek birkaç sesten başka ses çıkmadı" ifadelerini kullandı. AP üyelerinin sorularını da cevaplandıran Şahin, Türkiye'de gözaltına alınan ya da tutuklananların avukatlara erişimi olmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Şahin, yargı sürecinin devam ettiğini, suçlular ile suçsuzların ayrılacağını vurguladı.

‘140 milletvekili ölümden kılpayı kurtuldu'

AP Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Elmar Brok ise darbe girişiminin ardından Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Darbe girişimi demokratik yollarla seçilmiş hükümete karşı askeri bir müdahaleydi. Darbe girişimi sırasında parlamento bombalandı, 140 milletvekili ölümden kıl payı kurtuldu. Tüm eleştirilere rağmen demokratik yollarla seçilmiş bir hükümetle muhatap olmayı, bir diktatörlükle muhatap olmaya tercih ederiz. Darbe girişimi ardından orada yaşanılanlar bizim tarafından hafife alındı" dedi.



‘Devlet içinde devlet yapılanması'



Devlet içinde bir devlet yapılanmasının söz konusu olduğunu kaydeden Brok, "Gülen Hareketini içeren bu yapılanma uzun bir süre içinde ortaya çıktı" değerlendirmesinde bulundu. Ordudaki Kemalistlerin yerine Gülen taraftarlarının getirilmeye çalışıldığını kaydeden Brok, bunun yargıda da örneklerinin görüldüğünü belirtti. Brok, "Türkiye'nin Batı'nın yanında olması önemli. Türkiye'nin başka bir yöne gitmemesinden emin olmak istiyoruz. Bu hem Türk halkının hem de bizim çıkarımıza. Sadece sığınmacı konusu değil, global stratejik açıdan da bu böyle" şeklinde konuştu. Öte yandan, oturuma FETÖ ile bağlantılı olduğu için kapatılan TUSKON'un Brüksel Temsilcisi Serdar Yeşilyurt ve bazı FETÖ mensupları da katıldı.



