AB Bakan Çelik'ten Fransa Dışişleri Bakanı'na: Hukuku ihlal edenler PYD/YPG'ye silah verenlerdir

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ın Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili 'Ankara savaşa, savaş eklememeli' ve 'Türkiye’nin uluslararası hukuku ihlal etti' sözlerine yanıt verdi. Sınır güvenliğini sağlamanın sivilleri öldürmek anlamına gelmediğini belirten Çelik, "Türkiye'nin mücadelesi uluslararası hukuka tam uygundur. Hukuku ihlal edenler PYD/YPG'ye silah verenlerdir" dedi.

Bakan Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Zeytin Dalı Harekâtı hakkında en vahim, en yanlış açıklamayı yapmıştır. Şöyle diyor: “Türkiye’nin sınırlarının güvenliğini sağlamak istemesi meşru hakkıdır. Fakat sınırlarının güvenliğini sağlamak sivilleri öldürmek anlamına gelmez.”

Kuşkusuz bu açıklama terör konusunda tam bir çifte standarttır. Terör örgütünün şehit ettiği vatandaşlarımızı zikretmekten kaçınanlar, olmayan şeyleri gerçek gibi sunmaktadır. Afrin’de mücadele ettiğimiz terör örgütünün katliamlarının görmezden gelinmesidir bu. Devamında Le Drian, “Türkiye’nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini” söylüyor. Türkiye’nin mücadelesi uluslararası hukuka tam uygundur. Hukuku ihlal edenler ve suç işleyenler, PYD-YPG terör örgütüne silah verenlerdir.

Türkiye’yi eleştirenler, terör örgütlerine silah veren ülkeler hakkında ne düşünüyor, bunu açıkça duymak isteriz. En yüksek meşruiyetle yürüttüğümüz terörle mücadelede, Türkiye’nin karşısına düşmek kimin yanına düşmektir, herkes buna dikkat etmelidir. Türkiye her türlü terör örgütüyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecek. Bunun kadar önemli olanın terörle mücadele konusundaki çifte standartla mücadele etmek olduğunu da bir kere daha görmüş oluyoruz.

Dost ve müttefik Fransa’nın, Türkiye’nin terörle mücadelesine tam destek vermesi doğru olandır. Böyle davranmaları müttefikliğe de “hukuk”a da en uygun davranış olacaktır."