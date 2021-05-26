AB avukatları, AstraZeneca'nın zamanında sağlamadığı her doz aşı için 10 Euro talep etti

Avrupa Birliği avukatları, Koronavirüs'e karşı aşı geliştiren AstraZeneca'yı aşı tedariği anlaşmasını ihlal etmekle suçladı. AB avukatları, AstraZeneca'nın zamanında sağlamadığı her doz aşı için 10 Euro ceza talep etti.

Reuters'ta yer alan habere göre, Avrupa Birliği'nden bir avukat AstraZeneca'nın anlaşma çerçevesinde belirlenen Koronavirüs aşısı dozlarını sağlamak için "çabalamadığını" söyledi.

Avrupa Birliği, AstraZeneca'nın tedarik anlaşmasında belirtilen 300 milyon dozun yalnız 100 milyonunu tedarik edeceğini duyurmasından sonra gelmeyen aşılar içi mahkemeye başvurdu. AB avukatı Rafael Jafferali "AstraZeneca anlaşmaya uymak için çabalamadı bile" dedi.

AstraZeneca, AB ülkelerine göndermediği aşıların gerekçesi olarak Britanya hükûmetiyle yaptığı anlaşma çerçevesinde Britanya fabrikalarında üretilen dozların oraya gönderilmesinin yer aldığını söyledi. Jafferali ise, AstraZeneca'nın AB'ye anlaşmayı bozacak başka anlaşmalar yapmayacağı taahhüddü olduğunu söyledi.

AB avukatları, Avrupa Birliği'ne belirlenen zamanda ulaşmayan her doz için 10 Euro talep edileceğini açıkladı.