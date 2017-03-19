"AB, Avrupalı göçmenlere yardımı sınırlamalı"

Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz, sosyal güvenlik sisteminin suistimal edilmemesi için Avrupa Birliği'nin birlik üyesi ülkelerden gelen göçmenlere sosyal yardımları sınırlaması çağrısında bulundu.

Göçmen karşıtı politikalarıyla tanınan Kurz, devlet televizyonu ORF'ye açıklamasında, Avusturya'nın AB vatandaşı göçmenler için daha az cazip hale getirilmesine yönelik bir dizi öneri açıkladı.

Kurz, göçmenlerin ülkede beş yıl yaşadıktan sonra yardım almaya başlamaları gerektiğini söyledi. İşsizlik yardımının bunun dışında tutulması gerektiğini belirten Kurz, "AB içindeki çalışma özgürlüğü, en iyi sosyal yardımı olan ülkeleri seçme özgürlüğü olarak görülmemeli" dedi.

Serbest dolaşım AB'nin temel değerleri arasında yer alıyor.

Kurz, "AB eğer bu tür kısıtlamalara gitmezse, vatandaşları, tıpkı mültecilerde olduğu gibi göçmenlerin baskısı altında kalır. Amacım insanların hareket özgürlüğünü kurtarmaya çalışmak, tehlikeye atmak değil" diye konuştu.

Avusturya'da halihazırda, asgari sosyal güvenlik yardımı aylık 840 euro.

AB'de ülkelerinde ortalama maaş bu rakamın altında.

Kurz'a göre, 2011'den bu yana, Avusturya'daki işsiz AB vatandaşlarının sayısı yüzde 200 artarak 50 bine ulaştı.