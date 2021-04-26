AB, aşı tedariğindeki gecikmeler nedeniyle AstraZeneca'ya dava açtı

Avrupa Birliği (AB), Koronavirüs'e karşı aşı geliştiren AstraZeneca'ya tedarik sürecindeki gecikmelerden dolayı dava açtı. AstraZeneca, AB ile anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirdiğini, davanın dayanaksız olduğunu savundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Avrupa Komisyonu, Covid-19 aşılarının tedarikine ilişkin sözleşmesine uymadığı ve zamanında teslimat sağlamak için 'güvenilir' bir plana sahip olmadığı için AstraZeneca hakkında dava açtığını duyurdu. Komisyon sözcüsü Stefan De Keersmaecker, "Geçen cuma AstraZeneca'ya karşı yasal işlem başlatıldı" dedi.

AstraZeneca'dan yanıt: Kendimizi sonuna kadar savunacağız

Öte yandan durumun yargıya taşındığının resmileşmesinin ardından açıklama yapan AstraZeneca, AB ile anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirdiğini, davanın dayanaksız olduğunu ve kendini mahkemede sonuna kadar savunacağını duyurdu.