AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü başvuruları için süre dolmak üzere

Başkanlığını Hasan Cemal'in yaptığı Bağımsız Gazetecilik Platformu'nun (P24) Türkiye'de bağımsız ve özgür gazeteciliği desteklemek amacıyla başlattığı 'Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri'ne başvuru için tanınan süre 12 Mayıs Salı gecesi doluyor.

Avrupa Birliği'nin desteğiyle başlatılan kapsamlı proje çerçevesinde Türkiye'de yayınlanmış, yazılı ve görsel en başarılı araştırmacı habercilik çalışmaları inceleyecek, en başarılı üç haberi seçerek ödüllendirecek.

Bu çalışmalara toplam 10 bin Euro verilecek.

Proje koordinatörü, P24 kurucu üyesi Yavuz Baydar, yarışma ve ödülün ülkede habercilik mesleğinde yaşanan kısıtlama, sansür ve oto-sansür ortamından çıkışı sağlamak, bağımsızlığı yeniden tesis etmek için önemli bir adım olduğunu belirterek şunu söyledi:

'Araştırmacı habercilik eksikliği, Türkiye başta birçok ülkede en önemli medya sorunu oldu. Araştırmacı habercilik var mı yok mu konusu artık bir kriter; çünkü bir ülkede medyanın yolsuzluklara bizzat bulaşıp bulaşmadığını da göstermekte. Bu yüzden Türkiye ve aynı sorunu yaşayan Balkanlar'daki meslektaşlar, bu konuda AB desteği sağlanması için çok uğraştık. Jüri en iyi çalışmaları inceleyip her yıl ilk üç çalışma arasında toplam 10 bin Euro'yu paylaştıracak. Bunun, gazeteciliği teşvik anlamında küçük, ama önemli bir teşvik adımı olduğunu düşünüyoruz.'

P24 Türkiye medyasında 1 Ocak – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında yolsuzluk, görev suiistimali, temel hak ihlalleri ve/veya organize suçlarla ilgili yayınlanmış ve daha önce ortaya çıkarılmamış bilgileri kamuoyuna ilgisine sunan araştırmacı habercilik çalışmaları arasından yapılan başvuruları 12 Nisan tarihinden itibaren kabul etmeye başlamıştı.

Başvuru nasıl yapılacak?

Başvurular, 12 Nisan - 12 Mayıs 2015 tarihleri arasında e-posta yoluyla ya da aşağıda belirtilen adresteki formu doldurarak gerçekleştirilecek. Yazılı basın, radyo, TV, internet de dâhil olmak üzere her türlü mecrada yayınlanmış olan çalışmalar için başvuru yapılabilecek.

Yarışmayla ilgili ayrıntılı tüm bilgiler, P24'ün internet sitesinde yer alıyor.