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Dünya

AB: Arakan'a gözümüz kapalı değil

"Gelişmelerin endişe verici olduğunu düşünüyoruz ve itidal çağrısında bulunuyoruz"

30 Ağustos 2017 07:15

Avrupa Birliği Sözcüsü Kocijancic, Myanmar ordusunun Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik katliamlarına ilişkin 'itidal' çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği (AB), Myanmar'da ordunun Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik katliamlara ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Arakan'a gözümüz kapalı değil." açıklamasında bulundu.

'Arakan'da 3 günde 2 ila 3 bin arası Müslüman katledildi'

Arakan Rohingya Ulusal Örgütünden Myanmar hükümetine 'katliamı durdurun' çağrısı
AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, basın toplantısında AA muhabirinin, "Arakan'da yüzlerce Müslüman Myanmar ordusunun zulmüne uğradı. AB bu gelişmeler çerçevesinde bir açıklama yapmayı düşünüyor mu yoksa Myanmar hükümetiye ilişkilerini ön planda tutarak Arakanlı Müslümanların karşılaştığı dram karşısında gözlerini kapatmayı mı tercih ediyor?" sorusuna durumu yakından takip ettikleri yanıtını verdi.

Kocijancic, "Arakan'a gözümüz kapalı değil. 25 Ağustos'ta yayımladığımız mesajda durumun düzelmesi için bazı önerilerde bulunduk. Gelişmelerin endişe verici olduğunu düşünüyoruz ve itidal çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Sözcüsü Dr. Anita Schug, dün yaptığı açıklamada, son üç günde Myanmar ordusunun Arakan eyaletinde düzenlediği saldırılarda 2 ila 3 bin Müslümanın katledildiğini, 100 binden fazla Müslümanın da yerinden edildiğini açıklamıştı.

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