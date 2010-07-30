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AB AMAÇ MI ARAÇ MI?

Tam üyelik müzakereleri sürerken iktidarın Avrupa Birliği yolundaki adımlarının zayıfladığı eleştirileri yapılıyor.

30 Temmuz 2010 03:00

T24 - Türkiye'nin Avrupa macerası yarım yüzyılı geride bırakmış bulunuyor. Tam üyelik müzakereleri sürerken iktidarın Avrupa Birliği yolundaki adımlarının zayıfladığı eleştirileri yapılıyor. Muhalefetin de Avrupa Birliği konusunda önemli kayıtları olduğu dikkat çekiyor.

 

T24, Türkiye'nin ulaştığı noktada, siyaset ve iş dünyası için “AB amaç mı, araç mı” sorgulaması yaptı.

 

Siyaset ve iş dünyasındaki kaygılar dikkate alındığında, demokrasi ve laikliğin yegâne çıpası AB üyeliği mi?

 

Türkiye, AB çıpası olmadan laiklik ve demokrasisini kollayıp koruyamaz mı?

 

Türkiye, kendi iç dinamikleriyle değişemez mi?

 

Siyasi partilerin programlarında AB üyeliği için neler söyleniyor, kullanılan ifadeler ne anlama geliyor?

 

İş dünyası AB hakkında neler düşünüyor?

 

TÜSİAD ile AKP arasındaki ihtilaf nasıl ve neden çıktı?

 

AB, nasıl karşıt cephelerin “ortak paydası” olabiliyor?

 

Bu soruların yanıtları üzerine odaklanan yazı dizisini T24 yazarı Vedat Özdan hazırladı. Maliye Bakanlığı'nda Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı yapan, 50 yıl aradan sonra Avrupa Konseyi Denetim Kurulu üyeliğine seçilerek Strasbourg'da 4 yıl görev yapan ilk Türk bürokrat olan Vedat Özdan'ın hazırladığı yazı dizisi pazartesi gününden itibaren T24'te...

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