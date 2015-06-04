AB Almanya’da itibar kaybediyor

PEW Araştırma Merkezi'nin altı büyük Avrupa Birliği ülkesinde Birlik'e yaklaşımı
incelediği araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Buna göre, Almanya'da Avrupa
Birliği itibar kaybetti. Araştırma için, söz konusu ülkelerde yaşayan 6 bin 28 kişinin
görüşleri alındı.
Araştırmanın sonuçları, Almanya'da Avrupa
Birliği'ne olumlu yaklaşanların oranının
yüzde 66'dan yüzde 58'e gerilediğini gözler önüne serdi.
Fransa'da bu oran yüzde 55
iken, İngiltere'de yüzde 51, Polonya'da ise yüzde 72 dolayında. İspanya'da ise
Avrupa Birliği'ne destek yüzde 46'dan 64'e yükseldi.
Keza İtalya'da da 13 puanlık bir
artışla yüzde 50'den yüzde 63'e çıktı.
Araştırmaya göre, Avrupa Birliği nüfusunun yüzde
70'ini oluşturan altı büyük ülkede
AB'ye dair olumlu bir algısı olanların oranı yüzde 61.