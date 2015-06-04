AB Almanya’da itibar kaybediyor

PEW Araştırma Merkezi'nin altı büyük Avrupa Birliği ülkesinde Birlik'e yaklaşımı

incelediği araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Buna göre, Almanya'da Avrupa

Birliği itibar kaybetti. Araştırma için, söz konusu ülkelerde yaşayan 6 bin 28 kişinin

görüşleri alındı.

Araştırmanın sonuçları, Almanya'da Avrupa

Birliği'ne olumlu yaklaşanların oranının

yüzde 66'dan yüzde 58'e gerilediğini gözler önüne serdi.

Fransa'da bu oran yüzde 55

iken, İngiltere'de yüzde 51, Polonya'da ise yüzde 72 dolayında. İspanya'da ise

Avrupa Birliği'ne destek yüzde 46'dan 64'e yükseldi.

Keza İtalya'da da 13 puanlık bir

artışla yüzde 50'den yüzde 63'e çıktı.

Araştırmaya göre, Avrupa Birliği nüfusunun yüzde

70'ini oluşturan altı büyük ülkede

AB'ye dair olumlu bir algısı olanların oranı yüzde 61.