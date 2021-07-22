AB, Afganistan'dan batıya göçü engellemek için bölgeye maddi destek sağlayacak

Avrupa Birliği (AB), Taliban örgütünün baskısı ve ekonomik sebeplerle Afganistan'dan kaçan düzensiz göçmenleri durdurmak için Kabil hükümeti ve civardaki komşu ülkelere maddi destek sağlayacağını açıkladı.

Euronews'in haberine göre; ABD ve NATO askerlerinin yaklaşık 20 yıl aradan sonra Afganistan'dan ayrılması akabinde özellikle Türk medyasında çıkan düzensiz sığınmacılara yönelik görüntüler kamuoyunda infiale yol açmıştı.

Konuyla ilgili Reuters haber ajansına konuşan iki AB yetkilisi ve bir diplomat, henüz düzenlenme aşamasındaki maddi yardım paketinin öncelikli olarak Afganistan ve komşu ülkeler Pakistan ile İran'a verileceğini söyledi.

AB Komisyonu konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, mali yardımdaki amacın memleketlerinde yaşamaya devam eden ve yasa dışı yollarla başka ülkelere göç etmeyi düşünen Afganistan ve komşu ülke vatandaşlarını ikamet ettikleri bölgede tutmak olduğu kaydedildi.

AB, 2021'de Afganistan'a yardım amacıyla toplamda 57 milyon Euro'luk mali destek bütçesini kabul etmişti. Söz konusu ek yardımların sonbahar mevsiminden önce sağlanamayacağı ve AB üyesi ülkelerin onayını beklediği belirtiliyor.

Yetkililer, Taliban örgütünün Afganistan'da ilerleyişi hız kazanırsa, AB'nin mali desteğinin ihtiyaç sahibi kişilere sağlıklı bir şekilde ulaşamayacağından endişe ediyor.

Borrell, Afganistan ve Pakistan liderleriyle bir araya geldi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles, bölgesel bağlantı ve güvenlik konularının yanı sıra Afganistan’daki durumu görüşmek üzere Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Pakistan Başbakanı İmran Han ile, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bir araya gelmişti.

AB, özellikle Suriye'den gelen göçmenlerin batıya doğru düzensiz göçünü engellemek amacıyla Türkiye ile anlaşma yapmış ve 2024 yılına kadar Ankara'ya her sene 3.5 milyar Euro ödemeyi kabul etmişti.

Rusya-ABD işgali ve Taliban baskısı Afganistan'da siyasi düzeni bitirdi

1979-1989 yılları arasında Rusya'nın, 2001-2021 arası ABD ve NATO güçlerinin işgali altında kalan ve uzun yıllar boyunca da Taliban örgütünün "baskıcı ve radikal" rejimi altında ezilen Afganistan, "dünyanın en düzensiz siyasi otoritesine sahip" ülkesi olarak tanımlanıyor.

Bu haliyle ülkenin, Kuzey Kore, Türkmenistan, Suriye, Çad, Yemen gibi dünyanın en baskıcı rejimlerinden bile daha kötü yaşam koşullarına sahip olduğu ifade ediliyor.

Yaklaşık 6.5 milyon Afgan, komşu ülkeler İran ve Pakistan'da mülteci olarak yaşıyor.