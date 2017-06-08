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Deutsche Welle

AB, Af Örgütü Türkiye Başkanı'nın gözaltına alınmasından kaygılı

AB, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı avukat Taner Kılıç’ın gözaltına alınması nedeniyle kaygılı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Mogherini'nin sözcüsü sürecin yakından izleneceğini söyledi.

08 Haziran 2017 16:11

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin sözcüsü Brüksel'de Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı avukat Taner Kılıç’ın gözaltına alınması il ilgili açıklamalarda bulundu. Sözcü yaptığı açıklamada "Bizim için masumiyet karinesine saygı gösterilmesi çok önemli" dedi.

Sözcü Uluslararası Af Örgütü'nün "uluslararası saygınlığı olan bir sivil toplum kuruluşu ve demokrasinin taşıyıcı kolonlarından" olduğunu söyleyerek, AB'nin süreci yakından takip edeceğinin altını çizdi.

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın İzmir'de polisin yaptığı operasyonda 22 avukatla birlikte Gülen hareketiyle bağlantıları olduğu şüphesiyle gözaltına alındığını 7 Haziran'da web sitesinde yer alan açıklamayla duyurmuştu.

Gözaltına alınma gerekçesi

Af Örgütü Türkiye araştırmacısı Andrew Gardner DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Kılıç'ın gözaltına alınması gerekçesiyle ilgili çok fazla bilgiye sahip olmadıklarını söyleyerek, "Tek bildiğimiz ‘FETÖ/Gülen terör yapılanması'na yönelik soruşturması adı altında gözaltına alınma kararı olduğu" dedi.

Kılıç'ın herhangi bir suç işlediğine inanmadıklarını belirten Gardner, "Bu durumun, yani suçsuzluğunun en kısa sürede içinde ortaya çıkmasını ve serbest kalmasını umut ediyoruz. Türkiye'de son zamanlarda yüzlerce gazeteci, aktivist, avukat gözaltına alınarak tutuklandı. Dolayısıyla çok kaygılıyız" dedi.

İzmir'de gözaltına alınan ve dün polis tarafından ifadesi alınan Taner Kılıç'ın mahkemeye çıkarılması bekleniyor. 2002 yılından beri Af Örgütü'nde farklı görevlerde çalışan Taner Kılıç, 2014 yılından bu yana örgütün yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Dpa/DW, SSB/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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