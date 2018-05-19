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Dünya

AB açıkladı: Avrupalı şirketlere İran yaptırımlarına karşı koruma geliyor

Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekilerek İran'a ağır yaptırımlar getireceğini duyurmuştu

19 Mayıs 2018 10:53

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan  çekilmesinin ardından Avrupa Birliği (AB) Komisyonu,  Avrupa şirketlerinin çıkarlarını korumaya yönelik çeşitli  tedbirler alınması sürecine başlandığını açıkladı.
 
Milliyet'te yer alan habere göre, ABD'nin anlaşmadan çekilme ve yaptırımları yeniden başlatma kararının,  İran'da yatırım yapan Avrupa şirketleri üzerinde olumsuz etkiler doğurabileceği  belirtilen açıklamada, AB'nin İran'la ticaret ve ekonomik ilişkilerin  sürdürülmesine yönelik adımlar atmakta "kararlı" olduğu vurgulandı.
 
AB üyesi ülke liderlerinin, oy birliğiyle AB Komisyonu'nun adımlarını  destekleme kararı aldığı belirtilen açıklamada, Avrupalı şirketlerin ABD'nin  İran'a uyguladığı yaptırımlara uymalarını yasaklayan ve ABD cezalarını uygulayan  herhangi bir mahkeme kararını tanımayan "engelleme yasasını" yürürlüğe sokmak  için resmi sürecin başlatılması kararı alındığı ifade edildi.
 
Açıklamada, İran'daki yatırımların finansmanı için Avrupa Yatırım  Bankası'nın kullanılabilmesine yönelik mevzuat çalışmalarına başlanılması kararı  da alındığına dikkat çekilerek, AB üyesi ülkelerden, İran Merkez Bankası'na tek  seferlik banka transferleri yapma imkanlarını araştırmalarının istendiği  bildirildi.
 
AB'nin engelleme yasası Küba'ya uygulanan ABD yaptırımlarını aşmak  için hazırlanmış ancak hiçbir zaman yürürlüğe konmamıştı. Söz konusu tedbirler,  Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi'nin karşı çıkmaması durumunda 2 ay içinde  yürürlüğe girecek.
 
ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs Salı günü, ülkesinin P5 1 ülkeleri  ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekilerek Tahran yönetimine ağır  yaptırımlar getireceğini duyurmuştu.
 
Avrupa'nın önemli şirketleri, nükleer anlaşma yapıldıktan sonra  İran'da ticaret ve yatırımlar yapmaya başlamıştı. Avrupalı şirketler, İran'la  çalışmaya devam etmeleri halinde ABD yaptırımlarından zarar görmekten  çekiniyordu.

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