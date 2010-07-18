-AB, ABLUKANIN DAHA FAZLA YUMUŞAMASINI İSTİYOR RAMALLAH (A.A) - 18.07.2010 - AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, İsrail'in Gazze'ye üç yıldır uyguladığı ablukayı, ilan ettiğinden daha fazla yumuşatmasını istedi. Batı Şeria'da, Filistin Başbakanı Selam Feyyad ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Ashton, Gazze sınırlarının, bölgenin tahrip olmuş ekonomisinin iyileştirilmesini sağlayacak şekilde daha fazla açılmasını istedi. Ashton, "Sınır kapıları, insanların ve malların her iki yönden geçişine olanak sağlayacak şekilde açılmalı" diye konuştu. Ashton, bugün Gazze'de, İsrail'in üç yıldır uyguladığı ablukayı gevşettiğini açıklamasının olumlu etkisi olup olmadığını yerinde inceleyecek.