AB abarttı, armutta da aflatoksin buldu

Avrupa Birliği (AB), gıda ithalatında denetimi abarttı. AB, geçen yılın sonlarında Türkiye'den ihraç edilen karpuz ve armutta da aflatoksin tespit etti.



AB, geçen yılın 41 ve 52'nci haftaları arasında, Türkiye'den ithal edilen gıdalardan 34 örnek için, hızlı alarm sistemi (RASSF) kapsamında risk bildiriminde bulundu. RASSF kapsamında şimdiye kadar en fazla risk bildirimi incir, fındıkta aflatoksin konusunda yapılırken, ilk kez karpuz ve armutta da aflatoksin uyarısında bulunulması dikkat çekti.



Gıda Güvenliği Derneği'nin yayın organı Gıda Güvenliği dergisinin Ocak-2009 sayısında yer alan verilere göre, AB, RASSF kapsamında 41 ve 52'nci haftalar arasında, ithalat yaptığı gıda ürünleri nedeniyle, ilgili ülkelere toplam 506 risk bildiriminde bulundu.



AB'nin risk bildiriminde 74 bildirimle Çin, 42 bildirimle İtalya, 40 bildirimle Tayland, 34'er bildirimle Almanya ve Türkiye ilk sıralarda yer aldı. Çin'e yönelik risk bildiriminin 36'sının melamin kaynaklı olduğu dikkat çekti. Diğer ülkelere bildirimlerin çoğunluğu salmonella kontaminasyonundan dolayı yapılırken, konuyla ilgili Almanya'da 20, Tayland'da 16, İtalya'da ise 7 bildirim gerçekleştirildi.



Türkiye'ye yönelik 34 risk bildiriminden 18'i armutta amitraz (kimyasal ilaç) kalıntısından, 10'unun ise aflatoksinden kaynaklandığı belirlendi. Aflatoksinin 4'ü kuru incir, 2'si fındıkta belirlenirken, 2 karpuz ve bir armut örneğinde de aflatoksine rastlanması dikkat çekti. AB, söz konusu haftalarda kayısıda sülfit kalıntısı nedeniyle de 3 bildirimde bulundu.



Uzmanlar: Taze meyvelerde aflatoksine bakılmıyor



Konuyla ilgili görüşülen uzmanlar, genelde aflatoksinin hububat, kurutulmuş incir, üzüm ile fındık, fıstık gibi ürünlerde oluştuğuna dikkati çekerken, karpuz ve armut gibi taze meyvelerde genellikle aflatoksin oluşmadığını bu nedenlerle taze sebzelerde aflatoksine bakılmadığını söyledi. Ancak, bu ürünlerde de uygun olmayan paketleme, saklama ve taşıma koşulları nedeniyle küflenme veya bir bulaşma söz konusu olabileceğine işaret eden uzmanlar, şüphe üzerine analizlerin yapılmış olabileceğini, muhtemelen bunların çok küçük ihracat partilerini oluşturduğunu kaydettiler.



AB'nin uyguladığı Gıda ve Yem İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF), AB ülkelerinin herhangi birinde gıda ve yem konularında insan sağlığını tehdit eden bir risk saptanması durumunda, diğer ülkelerin de bilgi sahibi olmasını ve gerekli önlemleri almasını sağlayan bir araç olarak çalışıyor.

