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Dünya

AB "ŞİKE"Yİ TAKİP EDECEK BRÜKSEL (A.A)

05 Temmuz 2011 00:23

-AB "ŞİKE"Yİ TAKİP EDECEK BRÜKSEL (A.A) - 04.07.2011 - AB Komisyonu futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmayı ve Türkiye'nin geçen yıl onayladığı yolsuzlukla mücadele stratejisi eylem planının uygulanmasını yakından takip etmeyi sürdüreceğini duyurdu. Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmayla ilgili AB Komisyonu'nun genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu Üyesi Stefan Füle'nin basın ofisinden yapılan açıklamada şu görüşler dile getirildi: "AB Komisyonu Türkiye'nin yolsuzlukla mücadelede yapması gereken çabalar konusunda açık bir duruşa sahiptir. Diğer konulara ilaveten Türkiye'nin soruşturmalar, iddianameler ve mahkumiyetlerde (iyi) uygulamalar geliştirmesi gerekmektedir. AB Komisyonu bu davayı ve Türkiye'nin geçen yıl kabul ettiği yolsuzlukla mücadele stratejisinin uygulanmasını yakından izlemeye devam edecektir."

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