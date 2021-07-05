AB, 32 milyon euro destek ile Türkiye'deki Suriyelileri girişimci yapacak

Avrupa Birliği (AB) destekli 32 milyon euro bütçeli programla Türkiye'deki Suriyeliler girişimci yapılacak. Destekten Türk vatandaşlarda yararlanabilecek.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre Türkiye’de barınan ve devlet yardımlarından yararlanan Suriyeliler, Avrupa Birliği desteğiyle girişimcilik ekosistemine dahil olacak.

“Sürdürülebilir Sosyo - Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi” (ENHANCER) adı verilen proje kapsamında, 3 yeni hibe programı açıklandı. ENHANCER projesi "Göçün yerel topluluklara sağladığı faydayı maksimum hale getirmeyi" amaçlıyor. Toplam 32 milyon euro bütçeye sahip proje ile Suriyeliler için yerel girişimciliklerin desteklenmesi, Suriyelilerin Türkiye’nin girişimcilik faaliyetlerinden yararlanmasını hedefleniyor. Projeden, yüzde 60 oranında Suriyelilerin, yüzde oranında 40 Türklerin yararlanması önögörülüyor. Toplam 17 milyon euronun doğrudan AB fonlarından geleceği projede ayakkabıcılık, tekstil, gıda gibi sektörler destek kapsamında olacak. İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri ve Hatay’da AB destekli faaliyet yürütülecek projenin 32.6 milyon euro’luk bütçesinin 17.1 milyon euro’su girişimcilere ve yerel kurumlara ayrılacak. Hibenin büyük bir kısmı, Suriyelilere ve Türk vatandaşlarına istihdam sağlanması amacıyla KOBİ ve kooperatiflere verilecek.

250 bin euro'ya kadar hibe desteği

Projede ‘Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı’ ile geçici koruma sağlanan Suriyelilerin ve ev sahibi toplulukların etkileşimde bulunabilecekleri girişimcilik merkezleri oluşturmak hedefleniyor.

Ankara, Adana, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Mersin’de, 4 milyon 150 bin euro bütçeli program kapsamında, başvuru sahipleri, 75 bin ile 250 bin euro aralığında hibe başvurusunda bulunabilecek.

Bir diğer hibe programı girişimcilerine verilen hizmetlerin kalitesini artırmayı hedefliyor. Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin ve Şanlıurfa’ya yönelik program için 10 bin ile 30 bin euro aralığında hibe var.

‘İstihdam Yaratma Odaklı KOBİ Hibe Programı’yla da 75 KOBİ’ye 20 bin ile 55 bin euro arası hibe desteği verilmesi planlanıyor. İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Mersin ve Kayseri’deki KOBİ’lere verilecek hibeyle yeni istihdam yaratılması öngörülüyor.