AB, 32 İranlı'nın mal varlığını dondurdu

T24 - AB, İran'da insan hakları ihlallerine karıştıkları gerekçesiyle 32 İranlı yetkilinin mal varlığını dondurma ve vize yasağı getirme kararı aldı.



AB Dışişleri Bakanlarının Lüksemburg'daki toplantısından sonra İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, söz konusu İranlı yetkililerin Tahran yönetimine muhalifler ve insan hakları savunucularının bastırılması olaylarına doğrudan katıldığını düşündükleri kişiler olduğunu belirtti. 32 İranlı yetkilinin adlarının yakında AB'nin resmi gazetesinde yayımlanması bekleniyor. Öte yandan, AB Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton da, aynı toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, enerji sektöründe faaliyet gösteren 26 Libyalı şirkete daha yaptırım uygulanmasına karar verildiğini açıkladı. Ashton, ''Bu Kaddafi sistemini finanse eden musluğu kapatmak için ek aşamadır'' ifadesini kullandı.









