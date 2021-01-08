AB, 300 milyon doz aşı daha almak üzere Pfizer/BioNTecH ile anlaşmaya vardı

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Avrupa Birliği, 300 milyon doz daha Pfizer/BioNTecH Koronavirüs aşısı aldığını duyurdu.

AB'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu'nun Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin çok az doz aşı aldığı ve dağıtım konusunda yavaş kaldığı eleştirileri devam ederken açıklamalarda bulundu.

von der Leyen, alınan 300 milyon doz aşının 75 milyonunun yılın ikinci çeyreğinde kullanılabileceğini ifade etti. Dozların geriye kalanının 3. ve 4. çeyrekte kullanılabileceği bildirildi.

Komisyon Başkanı, "Mevcut olarak bir kontratımız bulunduğu için uzun sürecek müzakereler olmayacak. Kanıtlanmış bir aşıdan bahsediyoruz, yani onay aldı. Üye ülkeler işin lojistik kısmından haberdar. Bu planlamayı kesinleştiriyor. Avrupa'da aşılamanın bu gelişmeyle daha da hız kazanacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

AB ilaç denetleme kurumu, çarşamba günü Moderna aşısına da kullanım izni verilmesi için tavsiyede bulunmuştu.

AB, daha önce de , opsiyonlar dahil olmak üzere, BioNTech-Pfizer ile 300 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz aşı almak için sözleşme imzalamıştı.