AB 2016'da yaklaşık 1 milyon kişiye vatandaşlık verdi

Avrupa Birliği'nin 2016 yılında yaklaşık 1 milyon kişiye vatandaşlık hakkı verdiği açıklandı. 1 milyon kişi arasında Avrupa Birliği vatandaşlığı alan Türk vatandaşlarının sayısı ise 32 bin 800 oldu.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) son yayımladığı verilere göre, 2016 yılında 995 bin kişiye AB vatandaşlığı verildi.

Bu sayı 2015 yılında 841 bin ve 2014'te 889 bin idi. En fazla vatandaşlık verilen kişilerin sırasıyla Fas (101 bin 300), Arnavutluk (67 bin 500), Hindistan (41 bin 700) ve Pakistan'dan (32 bin 900) geldiği belirtildi.



Faslıların yüzde 89'u İspanya, İtalya ve Fransa'dan vatandaşlık alırken, Arnavutların yüzde 97'si İtalya ve Yunanistan'dan, Hintlilerin yüzde 60'ı ve Pakistanlıların da yüzde 50'sinin İngiltere'den vatandaşlık aldığı kaydedildi.

Türklerin çoğu Almanya'dan vatandaşlık aldı.



Eurostat verilerine göre, Türkiye'den 32 bin 800 kişiye vatandaşlık hakkı verildi. Bu kişilerin yüzde 50'sinden fazlası Almanya'dan vatandaşlık aldı.



Öte yandan AB üyesi ülkelerden Romanya ve Polonya'dan da başka bir üye ülkeden vatandaşlık almak için başvurular yapıldığını gösteren veriler, Romanya'dan 29 bin 700, Polonya'dan ise 19 bin 800 kişinin başka bir AB üyesinin vatandaşlığını aldığını ortaya koydu.



AB'den ayrılmak için müzakereler yürüten İngiltere'den ise başka bir üye ülkeye vatandaşlık başvurusu yapan kişi sayısı 2015 yılında yaklaşık 2 bin 500 iken bu sayı 2016'da 6 bin 555'e yükseldi.