AB 2008 son çeyreğinde yüzde 1.4 küçüldü

AB ve ortak para kullanan 16 ülkenin dahil olduğu Euro Bölgesi'nde 2007'nin aynı dönemine göre geçen yılın son çeyreğinde yüzde 1,3 olarak açıklanan küçülme rakamı, yüzde 1,4'e revize edildi.

AB istatistik kurumu Eurostat'a göre 2008'in 4'üncü çeyreğinde küçülme oranları, Letonya'da yüzde 10,3, Estonya'da yüzde 9,7, İrlanda'da yüzde 7,4 ve İsveç'de yüzde 4,4'ü buldu.

2007'nin aynı dönemine göre geçen yıl son çeyrekte büyümeyi başaran AB üyeleri ise yüzde 3,5'le Bulgaristan, yüzde 3,1'le Polonya, yüzde 2,9'la Slovakya ve Kıbrıs Rum kesimi, yüzde 2,4'le Yunanistan, yüzde 0,7'le Çek Cumhuriyeti ve yüzde 0,6'yla Avusturya şeklinde sıralandı.

Geçen yılın 4'üncü çeyreğinde AB'nin büyük ekonomilerinden İtalya yüzde 2,9, İngiltere yüzde 1,9, Almanya yüzde 1,6, Fransa yüzde 0,9 ve İspanya yüzde 0,7 küçüldü.

Eurostat, 2008'in tamamında büyüme oranlarını Avro Bölgesinde yüzde 0,8 ve AB'de binde yüzde 0,9 olarak açıkladı. Bir önceki yıl Avro Bölgesi yüzde 2,6 ve AB yüzde 2,9 büyüme gerçekleştirmişti.