AB 200 milyar Euro'luk teşvik paketini onayladı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri cuma günü Brüksel'de sona eren zirvede 200 milyar euroluk ekonomiyi teşvik paketini onaylarken, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Barack Obama'ya da "transatlantik iyileştirme planı" ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda Avrupa'ya katılması çağrısında bulundu. Kabul edilen ekonomiyi teşvik paketi AB'nin gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 1,5'ine eşdeğer büyüklükte.



İrlanda'da yeni referandum



AB'nin dönem başkanlığını yürüten Fransa'nın Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy yaptığı açıklamada, "Haydi şimdi Atlantik ötesi iyileştirme planını, iklim ve enerji ortaklığını inşa edelim" dedi. Sarkozy, AB'nin küresel ısınmaya yol açan gazların 2020'ye kadar yüzde 20 azaltılması ilkesine bağlı olduğunu da belirtti. Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso da 2 günlük zirvenin sonunda yaptığı açıklamada "Obama'dan Avrupa'ya katılmasını ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda dünyaya öncülyük etmesini istiyoruz dedi.



Liderler, Lizbon Anlaşması'na referandumda hayır diyen İrlanda'da yeni bir referandum düzenlenmesi konusunda da anlaşmaya vardı. Sarkozy, Lizbon Anlaşması'nın Avrupa Komisyonu'nun üye sayısını, küçük ülkelerin aleyhine olacak şekilde üçte bir oranda düşüren maddesinin değiştirilerek tüm üye ülkelerin Avrupa Komisyonu'nda temsil edilmesinin garanti altına alınacağını söyledi. Sarkozy, Lizbon Anlaşması'nın yeniden referandumu için İrlanda'ya vergilendirme, işçi hakları, kürtaj ve tarafsızlık politikası gibi konularda AB müdahalesinden bağımsızlık tanınacağını bildirdi.

