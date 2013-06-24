Anadolu Ajansı: Hisseleri Genel Müdür değil, Genel Müdürlük makamı satın aldı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Işık Kansu, Anadolu Ajansı'nın sermaye arttırımı yaptıktan sonra hisselerinin yüzde 25,65'inin AA Genel Müdürü Kemal Öztürk'e satıldığını iddia etti. Anadolu Ajansı'ndan yapılan açıklamada "Anadolu Ajansı A.Ş hisseleri 1920 yılından beri karmaşık ve dağınık halde bulunmaktadır" denilerek, "Şirketin çoğunluk hissesi yüzde 47,75 ile Hazine Müsteşarlığı’na ait olduğu, yüzde 10 hisse sahibinin bilindiği, hisselerin yüzde 42,25’nin ise kimde olduğunın belli olmadığı" belirtildi. "Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesi nedeniyle şirkette sermaye miktarının 50 bin Türk Lirası'na çıkartılması zorunlu hale geldi" denilen açıklamada, sürece ilişkin olarak "hisselerinin yüzde ellisinden fazlasının doğrudan devlette ait olmamasına özen gösterildiği" vurgulanırken, "Arttırılan hisselerin Genel Müdürlük makamı üzerine alınmış ancak hisselerin üzerindeki tüm kullanma, oy ve kar payı hakları, her türlü idari ve mali haklar, Hazine Müsteşarlığı’na devredilmiştir. Ayrıca hisselerin her Genel Müdür değişiminde yeni Genel Müdürlük makamına devredilmesi taahhüt altına alınmıştır" ifadesi kullanıldı.

Kansu'nun Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan (24.06.2013) yazısında konu şöyle açıklandı:

"Anadolu Ajansı’nın (AA) yüzde 47.75 hissesi Hazine’ye, diğer kısmı da ajansı kuran Atatürk ’ün arkadaşlarının vârislerine aitti.

AA’da sermaye artırımına gidildi. Hazine, 30 bin liralık sermaye artırımına 14 bin 325 lira ile katılarak hisse oranını korudu. Ortada kalan yüzde 25.65 oranındaki hisse ise AA Yönetim Kurulu kararı ile Hazine’ye devri ya da satışı yerine AKP’nin atadığı AA Genel Müdürü Kemal Öztürk’e satıldı. Yani, Kemal Öztürk 12 bin 825 lira karşılığı AA’nın dörtte birine sahip oldu!

Sayıştay, satışa karşı çıktı ve o hisselerin Hazine’ye devredilmesi gerektiğini belirtti. AA’nın yeni sahiplerinden Kemal Öztürk, Sayıştay raporuna, 'KİT değiliz, bizi denetleyemezsiniz' karşılığını verdi. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun vârislerinden yüzde 4.2’lik hisse satın alan ajansın eski Mali Müşaviri Arslan Ataman da hisseleri edinmek istedi, hatta parayı da yatırdı. Öncelik ortaklarda olmasına karşın Ataman’ın parası iade edildi ve satış kabul edilmedi. Uzmanlara bakılırsa, yalnızca bu gelişme bile AA’nın dörtte bir hissesinin Öztürk’e satılmasını geçersiz kılıyor."

Anadolu Ajansı'ndan yalanlama

Anadolu Ajansı Kurumsal İletişim Müdürlüğü, hisse satışı hakkında şu açıklamayı yaptı:

Bazı gazete ve internet medyasındaki haberlerde Anadolu Ajansı hisse durumuyla ilgili gerçeği yansıtmayan bilgiler yer aldığından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Anadolu Ajansı A.Ş hisseleri 1920 yılından beri karmaşık ve dağınık halde bulunmaktadır. Şirketin çoğunluk hissesi yüzde 47,75 ile Hazine Müsteşarlığı’na aittir. Yüzde 10 hisse sahibi bilinirken, hisselerin yüzde 42,25’nin kimde olduğu belli değildir. Hissedarların bulunması için son 40 yıldır yapılan tüm çalışmalar sonuçsuz kalmıştır. Hissedarların önemli bir kısmının bilinmemesi bazen Ajansı’n olağan genel kurulunu toplayamama riskini doğmuştur.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesi nedeniyle şirkette sermaye miktarının 50 bin Türk Lirasına çıkartılması zorunlu hale gelmiştir. Kurulduğu günden itibaren hisselerinin yüzde ellisinden fazlası doğrudan devlette ait olmamasına özen gösterildiğinden sermaye artırımında hisseler Hazine Müsteşarlığı tarafından alınmamıştır. Arttırılan hisseler Anadolu Ajansı A.Ş tüzel kişiliği üzerine alınmak istenmiş ancak kanunen bu mümkün olmamıştır. Bunun üzerine arttırılan hisseler Genel Müdürlük makamı üzerine alınmış ancak hisselerin üzerindeki tüm kullanma, oy ve kar payı hakları, her türlü idari ve mali haklar, Hazine Müsteşarlığı’na devredilmiştir. Ayrıca hisselerin her Genel Müdür değişiminde yeni Genel Müdürlük makamına devredilmesi taahhüt altına alınmıştır.

Anadolu Ajansı’nın 93 yıldır devam eden hisse sorununun kökten çözümü için kanuni düzenleme gerekmektedir ve bu konuda çalışmalar yapılmaktadır.

Haberlerde bahsedildiği gibi hisselerin bir şahsa devredilmesi ya da “AA, Genel Müdüre satıldı” gibi iddialar doğruyu yansıtmamaktadır. Konu kanuni zorunluluğun yerine getirilmesi ve hukuki bir belirsizliğin ortadan kaldırılmasından ibarettir. Yapılan tüm işlemler ve düzenlemeler kanunlara uygun bir şekilde ve ilgili taraflarla istişareler edilerek gerçekleştirilmiştir.

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