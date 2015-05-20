AA'ya 'Gül'ü takip etmeyin' talimatı mı geldi?

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Ahmet Davutoğlu arasındaki Pensilvanya ziyareti krizinin ardından eski cumhurbaşkanlarını da "devlet protokolünü izleme" açısından takip etme geleneğine sahip olan Anadolu Ajansı'na “Gül’ü takip etmeyin” talimatı verildiği öne sürüldü.

‘İlk ambargo 1 Mayıs’

Sekiz yıl sonra yeniden raflardaki yerini alan Nokta dergisinde yer alan iddiaya göre, AA’nın Gül’e ilk ambargosu 1 Mayıs Cuma günü Azerbaycan’dan dönüşünde Atatürk Havalimanı’nda Başbakan Davutoğlu’nu yalanlayan bir açıklamasının sansürlenmesiyle başladı. Gül’ün dönüşünü AA ve DHA takip etti. Gül, “Başbakan Davutoğlu’nun 2013 yılındaki Fethullah Gülen ziyaretine sizin izniniz ve görüşünüzü alarak gittiğini söyledi. Buna ilişkin neler söyleyebilirsiniz?” sorusu üzerine, “Benimle ilgili kısmında bir yanlışlık var. Ben sonradan öğrenmiştim” cevabı verdi. DHA, Gül’ün yanıtını haberleştirirken, AA’nın haberinde soru-cevap bölümü dolayısıyla Davutoğlu’nu yalanladığı bölüm yer almadı. Bu durum, AA’nın “11.Cumhurbaşkanı Gül’e sansür uygulaması” olarak yorumlanmıştı.

Nokta'da yer alan haber şöyle devam ediyor:

‘Haber verildi ama gelmediler’

Beşiktaş taraftarlığıyla tanınan Gül’ün, stad incelemesi yapacağı ve Beşiktaş Spor Kulübü yöneticileriyle buluşacağı bilgisi, önceden İstanbul’daki basın kuruluşlarına duyurulmuştu. Ancak Gül, stadda iken “kamu haberciliği” yapmakla sorumlu yayın kuruluşu Anadolu Ajansı ekibi olmaması da dikkatli gözlerden kaçmadı.

AA, geleneksel olarak eski cumhurbaşkanlarını da ‘devlet protokolünü izleme’ açısından takip etme geleneğine sahiptir. Örneğin 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Kuleli Ofisi’nden ya da Güniz Sokak’taki ekibinden program bilgisi geldiğinde, o program AA tarafından izlenir, haberleştirilir. Ama AA bu geleneğini 6 Mayıs günü bilgi verilmiş olmasına rağmen Gül’ü izlememeyerek bozdu.

‘Gül'ü takip etmeyin talimatı mı geldi?’

Nokta’nın edindiği bilgiye göre, AA’nın bu geleneği bozmasının nedeni Ankara’dan geldiği belirtilen bir talimat. AA İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne Ankara’dan ‘Sayın Gül’ü izlemeyin’ denildiği belirtiliyor. Ancak talimat, AA içerisinde mi kararlaştırıldı yoksa doğrudan AA’nın bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın dolayısıyla iktidarın kendisinden mi geldi tam bilinmiyor.

AA’nın Abdulllah Gül’e ambargosu 8 Mayıs Cuma günü de sürdü. Gül, cuma namazı için İstanbul’da Çavuşbaşı Merkez Camii’ne gitti. Gül’ün 28 Ağustos 2014’te görevini devredip İstanbul’a taşındığı günden bu yana Cuma namazı programlarını her zaman izleyen AA ekibi, bu sefer ortalarda gözükmedi. Yaşananlar, Gül’e özel ambargo konulduğu iddiasını güçlendirdi.