Aatif Chahechouhe gözden çıkarıldı

Fenerbahçe Teknik Direkterö Dick Advocaat'ın sezon başından beri görev vermediği oyuncularına bir şans daha tanıyacağını açıklamasının ardından Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen Aatif Chahechouhe'nun performansı hayal kırıklığı yarattı.

Aatif’a bu şans, Aytemiz Alanya karşısında verildi. Faslı futbolcu 64. dakikada oyuna dahil oldu. 30 yaşındaki futbolcunun hücuma hareketlilik getirmesi bekleniyordu ancak o, çok kötü bir performans sergiledi.

Sürekli top kayıpları yaşayıp, hatalı paslar atan Aatif, taraftarın büyük protestosuna maruz kaldı. Faslı oyuncunun bir daha kadroya girmesi beklenmiyor.