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Spor

Aatif Chahechouhe gözden çıkarıldı

Aytemiz Alanyaspor maçında taraftarın protestosuna maruz kalan Faslı futbolcunun kadroya girmesi zor görünüyor

18 Ekim 2016 11:36

Fenerbahçe Teknik Direkterö Dick Advocaat'ın sezon başından beri görev vermediği oyuncularına bir şans daha tanıyacağını açıklamasının ardından Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen Aatif Chahechouhe'nun performansı hayal kırıklığı yarattı.

Aatif’a bu şans, Aytemiz Alanya karşısında verildi. Faslı futbolcu 64. dakikada oyuna dahil oldu. 30 yaşındaki futbolcunun hücuma hareketlilik getirmesi bekleniyordu ancak o, çok kötü bir performans sergiledi.

Sürekli top kayıpları yaşayıp, hatalı paslar atan Aatif, taraftarın büyük protestosuna maruz kaldı. Faslı oyuncunun bir daha kadroya girmesi beklenmiyor.

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Aatif ChahechouheFenerbahçeDick Advocaat

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