Aaron Lennon'un Kayserispor'dan alacağı maaş belli oldu

Hes kablo Kayserispor'un kadrosuna dahil ettiği İngiliz futbolcu Lennon'un anlaşma şartları belli oldu. Bugün resmi sözleşmeyi imzalayan İngiliz futbolcu 600 bin Euro, yaklaşık 5.2 milyon TL, maaş alacak.

Süper Lig 2020-2021 sezonunda başarılı bir dönem geçirmek isteyen Hes Kablo Kayserispor'un kadrosuna dahil ettiği 33 yaşındaki Aaron Lennon'a ne kadar ücret ödeneceği öğrenildi.

Sarı Kırmızılı kulüp, 33 yaşındaki Aaron Lennon'a yıllık olarak 600 Bin Euro net maaş ödeyeceği ayrıca 300 Bin Euro bonus ödemesi yapacak. Kayserispor'un 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı kanat futbolcusuna ekstra prim ödemesi de gerçekleştirilecek. Futbolcunun menajerine ne kadar ödeme yapılacağı ise açıklanmadı.



