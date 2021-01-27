Aaron Boupendza'ya yurt dışından teklif var

Hatayspor'un forveti Aaron Boupendza, ligin ilk yarısını 13 golle, gol krallığının zirvesinde tamamladı. Başarılı futbolcunun adı Süper Lig'in İstanbul takımlarıyla anılırken, Hatayspor'un sportif direktörü Fatih Kavlak, oyuncuya Türkiye'den değil yurt dışından teklifler geldiğini söyledi.

Ajansspor'un haberine göre, Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak, bireysel performansların yanı sıra, takım oyunun ile de ligin ilk yarısında başarı elde ettiklerini söyledi, golcü Aaron Boupendza ile ilgili teklif aldıklarını açıkladı.

"Teklifler yurt dışından"

Kavlak, "Boupendza için birkaç teklif aldık. Bunlar yurt dışından gelen teklifler. Yurt içinden teklif yok. Ne resmî ne de menajerler tarafından kendisine yurt içinden teklif var. Yurt dışından teklifler var. Biz mutlak biçimde satmayız demiyoruz. İyi bir fiyat gelirse neden değerlendirmeyelim. Sadece Boupendza ile ilgili değil; başka oyuncularımıza iyi teklifler gelirse değerlendiririz" dedi.

Hatayspor, Aaron Boupendza'yı bedelsiz bir şekilde Fransa Ligue 1 takımlarından Girondins Bordeaux'dan transfer etti. Geçen sezon Portekiz 2. Ligi takımlarından Feirense'de gol atamayan Gabonlu futbolcu, Süper Lig'de müthiş bir çıkış yaptı.

Bu sezon Hatayspor formasıyla 18 lig maçında forma giyen Boupendza, 13 gol attı.