-AA'nın şirket haberleri iş dünyasının takdirini kazandı İSTANBUL (A.A) - 25.09.2011 - Anadolu Ajansının, şirket faaliyetlerine, duyurularına yer veren ve ikinci haftasını tamamlayan Şirket Haberleri Bülteni, iş dünyasının takdirini kazandı. Türk medyasına öncülük görevini üstlenen, 500'e yakın gazete, 100'e yaklaşan televizyon ve 300'ü aşkın internet sitesi abonesi bulunan Anadolu Ajansının, kuruluşunun 100. yılına doğru başlattığı yeni projelerden biri olan Şirket Haberleri Bülteni'ne gelen abonelik talepleri de değerlendirmeye alınmaya başlandı. Türk sermayesinin ve Türkiye'nin geleceğine inanan, yatırım yapan girişimcilerin kısa sürede sesi olan servis, günde ortalama 40 haber servisiyle uygulamaya girdiği 12 Eylül Pazartesi gününden bu yana yaklaşık 600 haber yayımladı. Anadolu Ajansının rakipsiz networkünde yer alan kuruluşların haberleri, sektörde kendi kategori ve pazarını yaratırken, haber paketi kısa sürede şirketler için yepyeni ve benzersiz bir mecra halini aldı. Yaygın medyada, dijital ortamda, yurt içi ve dışında dikkati çekici şekilde yer almaya başlanan ve ''SRK'' kategorisiyle yayımlanan şirket haberleri, iş dünyasına sayısız yerde görünürlük sağlamasının yanı sıra basına da ticari kuruluşlarla ilgili haber kaynağı sağlayan bir kanal oldu. Uygulamaya konulan hizmetle ilgili Türkiye çapında, iş dünyası temsilcileri, oda, dernek ve sektör temsilcilerinden takdir ve teşekkür gelirken, ekonomi bürokrasisi de hizmetin uygulamaya alınmasını memnuniyetle karşıladı. -Yeni Web sitesi- Şirket Haberleri Bülteni, kısa süre sonra sektörler ve ilgili konuları kapsayacak şekilde alt başlıklarla çeşitlendirilecek. Ayrıca sadece şirket haberlerinin yer aldığı ve tasarımı devam eden web sitesi de uygulamaya alınacak. Sitede, Şirket Haberleri Bülteni'nde yer alan haberler yer alacak.