-AA'nın Şirket Bülteni yayında ANKARA (A.A) - 12.09.2011 - İş dünyası, Anadolu Ajansı'nın, bugün yayına başlayan "Şirket Bülteni"ni çok doğru ve yerinde bir adım olarak değerlendirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin köklü ve güzide kuruluşlarından olan Anadolu Ajansı'nın şirket faaliyetlerine ilişkin başlattığı ''Şirket Bülteni'' haber servisinin, çok doğru ve yerinde bir adım olarak gördüğünü belirterek, AA'nın bu konuda da örnek çalışmalara imza atacağına inandığını ve şirket haberlerinin farklı bir bakış açısı ile verilmesi durumunda Türkiye ekonomisinin gelişme sürecine de önemli katkı sağlayacağını düşündüğünü belirtti. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük, Anadolu Ajansı'nın hizmete soktuğu ''Şirket Haberleri Bülteni'' yayınına başarılar diledi. Küçük ''Tarafsız, ilkeli ve güvenilir habercilik anlayışından taviz vermeden görevini sürdüren Anadolu Ajansı'nın yeni hizmeti Şirket Bülteni'nin ekonomi ve iş dünyasına önemli katkı sağlayacağına inanıyor, başarılar diliyoruz'' değerlendirmesini yaptı. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Türk şirketlerinin sesini dünyaya da duyuracak olan Anadolu Ajansı'nın ''Şirket Bülteni'' haber servisinin, şirketlerin küresel ekonomiye entegrasyonuna katkı sağlayacağını ümit ettiklerini bildirdi. Boyner, yaptığı değerlendirmede, TÜSİAD olarak, Türkiye'nin köklü kuruluşlarından biri olan AA'nın iş dünyasına yeni bir yaklaşım ve bakış açısı sunacağını düşündükleri bu hizmetini önemsediklerini ifade etti. Dünya ekonomisinin yeniden şekillendiğine tanık oldukları bu dönemde ''Şirket Bülteni'' haber servisinin, küresel boyutta rekabet eden Türk iş dünyasının şirket faaliyetlerine ilişkin haberlere daha kolay ulaşmasını sağlayacağını kaydeden Boyner, ''Türk şirketlerinin sesini dünyaya da duyuracak olan bu uygulamanın şirketlerimizin küresel ekonomiye entegrasyonuna katkı sağlayacağını ümit ediyoruz'' dedi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, Anadolu Ajansı'nın (AA) yayınlayacağı ''Şirket Haberleri Bülteni'' ile, Türkiye'nin yatırımlarına ve büyümesine imza atan yerli ve yabancı firmaların haberlerinin duyurulacak olmasının oldukça önemli bir hizmet olduğunu bildirdi. Vardan, yaptığı değerlendirmede, Türk iş dünyasında bir sinerji yaratacağına inandıkları bültenin yayın hayatında AA'ya başarılar dilediğini ifade etti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi, ''Neredeyse bir asırdır Türk haberciliğinde doğru bilginin kamuoyuna ulaştırılması konusunda ilkelerinden taviz vermeden çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansı'nın, çağın gereklerine göre teknolojisini ve verdiği hizmetleri yenilemesini büyük bir mutlulukla takip ediyoruz'' diye konuştu. Büyükekşi, Anadolu Ajansı'nın yeni hizmeti ''Şirket Haberleri Bülteni''ne ilişkin açıklamasında, özellikle son 20 yıldır Türkiye'de ekonomi haberciliğinin oldukça önemli bir noktaya geldiğini anımsattı. Büyükekşi, şu görüşleri dile getirdi: ''Gerek kamu kurum ve kuruluşlarının, gerek özel sektörün, gerekse de sivil toplum kuruluşlarının ekonomik anlamda yürüttükleri çalışmalar, yenilikler, ihracat, döviz, sermaye hareketleri ve benzer faaliyetler kamuoyu tarafından büyük bir ilgi ve dikkatle takip ediliyor. Tam da böyle bir süreçte, ajansınızın 'Şirket Bülteni' adı altında farklı bir kategoride yeni bir hizmeti sunuyor olmasını oldukça olumlu bulduğumuzu söylemek isterim.'' Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Salih Bezci, Anadolu Ajansı'nın bültenlerini şirketlere açmasını çok anlamlı bulduğunu belirterek, özel sektör için yeni bir kapı açıldığını, üreten ve yenilik yapan şirketlerin güvenilir habercilik kurallarından sapmadan kendilerini ifade edebileceklerini bildirdi. Şirket bülteninin önümüzdeki günlerde sektörel bazda genişletileceğini öğrenmekten de memnun olduklarını belirten Bezci, sektörlerin her birinin artık kendi başlarına önemli bir haber kaynağı haline geldiğini ve bunları kategorize etmenin, takip açısından kolaylık sağlayacağını sözlerine ekledi.