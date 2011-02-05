-AA'NIN KALİTESİ YENİDEN TESCİLLENDİ ANKARA (A.A) - 05.02.2011 - Anadolu Ajansı,''TSEN-9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi'' belgesini yeniledi. Türk Standartları Enstitüsü'nden (TSE) 2002 yılında kalite belgesi alan ilk ve tek basın kuruluşu olan Anadolu Ajansı, kalite sisteminin 2008 versiyonuna geçişini başarıyla tamamladı ve 2014 yılına kadar yeniden belgelendi. Kalite Yönetim Sistemi belgesinin yenilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Dr. Hilmi Bengi, ''Kalite yürüyüşümüz bundan sonra da devam edecektir'' diye konuştu. Bengi, üç yıldır sürdürülen revizyon çalışmalarında 400'e yakın personelin eğitimden geçerek kalite sisteminin kurumsallaştırılmasının sağlandığını belirtti. Ajans bünyesinde eğitim seferberliği yaparak, personelin kalite yönetim sistemine adaptasyonunu sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Bengi, bu süre zarfında personelin kalite yönetim sistemi ve uygulamalarından memnuniyetini de çeşitli anketlerle ölçtüklerini anlattı. Bengi, ''Türkiye'nin ilk ve tek kalite yönetim sistemini uygulayan basın kuruluşu olan Anadolu Ajansı, bu konuyla ilgili yürüyüşünü sürdürmektedir. Sistemin yaygınlaşması konusunda laboratuvar görevi gören Anadolu Ajansı üzerine düşen sorumluluğun farkındadır'' dedi. Anadolu Ajansının yaklaşık 10 yıllık kalite tecrübesinin Türk ve dünya basını açısından önemine işaret eden Bengi, Ekim 2010'da İzmir'de toplanan 54. Avrupa Kalite Teşkilatı Kongresi'nde bu tecrübenin Avrupa ülkelerine tanıtıldığını söyledi. AA'nın 100. yıl hedefini, ''uluslararası ölçekte kaliteli yayın yapan bir haber ajansı'' olarak ifade eden Bengi, şunları söyledi: ''Bu sistem sayesinde haber, fotoğraf, görüntü hizmet üretimimizin her aşamasını ölçmeye, değerlendirmeye ve analiz etmeye başladık. Haber, fotoğraf ve görüntü kriterleri hazırladık. Bu anlamda muhabirlerimizin de bu kriterlere uygun haber üretmesini ve uygun haber üretilmeyen safhaların da iyileştirmesi çalışmalarını yürütüyoruz. Yaklaşık 10 yıla yakın zamandır Anadolu Ajansının kalite yürüyüşü devam etmektedir. Kalite yürüyüşümüz bundan sonra da devam edecektir. Kalite sistemimizin başarıya ulaşmasının en önemli sırrı yöneticilerimizin sisteme olan inançlarıdır. Medya etiği ve kalite konusunda çeşitli platformlarda tartışılan konunun kalite yönetim sistemi sayesinde aşılacağı, sistem sayesinde kurumların katılımcılık, kolektif akıl ve sürekli iyileştirmeyle değişimi yakalayacağı açıktır.''