AA'nın geçtiği habere göre, Erdoğan'a tebrik mesajı gönderen dünya liderleri: Gine, Cibuti, Filistin, Pakistan, İhvan...

Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından, Azerbaycan ve ağırlıklı olarak Orta Doğu devletlerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a anayasa referandumunda 'evet' oylarının yüzde 51.4 çıkmasından dolayı tebrik mesajlarının geldiğinin bildirildiği bir haber geçti.

AA'nın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünya liderlerinden tebrik mesajları" başlıklı haberine göre, ilk tebrik telefonu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den geldi. Katar Emiri Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak "anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucu kabul edilmesinden" dolayı tebrik etti.

Bahreyn Kralı Al Halife, Gine Devlet Başkanı Conde, anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucu kabul edilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı. Tunus Nahda Hareketi lideri Gannuşi ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Meşal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucu kabul edilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, "Türk halkının bu sonuçta gösterdiği güven ve irade, yeni ulusal vizyonla ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda büyük role sahip yeni Türkiye'yi inşa etmede sahip olduğunuz güçlü yönetim yeteneğine sadakatini ifade ediyor" dedi.

Cibuti'den tebrik telgrafı

Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasından resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkması dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti, Hamas ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) referandum sonucundan duyduğu memnuniyeti aktardı.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı ve Tunus İrade Hareketi Başkanı Muhammed Munsif Merzuki, Türkiye'deki anayasa değişikliğinin, halk oylaması ile kabul edilmesinin, "halkın 15 Temmuz'a cevabı" olduğunu belirtti.

Müslüman Kardeşler de tebrik etti

Mısır Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasından resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkması dolayısıyla Türk halkını tebrik etti. İhvan sözcüsü Talat Fehmi, “Türk halkını referandum sonuçlarından dolayı tebrik ediyoruz. Türk halkı dünyaya yeni bir demokrasi dersi vermiştir. O da halkın desteğini arkasına alan liderin bütün güçlükleri aşacağı gerçeğidir” ifadelerini kullandı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ve Başbakan Navaz Şerif, Türk mevkidaşlarına gönderdikleri mesajlarda, Türkiye'yi önemli kararından dolayı tebrik etti.