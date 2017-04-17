T24 LogoT24 Logo
Gündem

AA'nın geçtiği habere göre, Erdoğan'a tebrik mesajı gönderen dünya liderleri: Gine, Cibuti, Filistin, Pakistan, İhvan...

İhvan: Türk halkı dünyaya yeni bir demokrasi dersi vermiştir

17 Nisan 2017 15:39

Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından, Azerbaycan ve ağırlıklı olarak Orta Doğu devletlerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a anayasa referandumunda 'evet' oylarının yüzde 51.4 çıkmasından dolayı tebrik mesajlarının geldiğinin bildirildiği bir haber geçti. 

AA'nın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünya liderlerinden tebrik mesajları" başlıklı haberine göre, ilk tebrik telefonu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den geldi. Katar Emiri Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak "anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucu kabul edilmesinden" dolayı tebrik etti.

Bahreyn Kralı Al Halife, Gine Devlet Başkanı Conde, anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucu kabul edilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı. Tunus Nahda Hareketi lideri Gannuşi ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Meşal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucu kabul edilmesi dolayısıyla tebrik etti. 

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, "Türk halkının bu sonuçta gösterdiği güven ve irade, yeni ulusal vizyonla ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda büyük role sahip yeni Türkiye'yi inşa etmede sahip olduğunuz güçlü yönetim yeteneğine sadakatini ifade ediyor" dedi.

Cibuti'den tebrik telgrafı

Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasından resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkması dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti, Hamas ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) referandum sonucundan duyduğu memnuniyeti aktardı.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı ve Tunus İrade Hareketi Başkanı Muhammed Munsif Merzuki, Türkiye'deki anayasa değişikliğinin, halk oylaması ile kabul edilmesinin, "halkın 15 Temmuz'a cevabı" olduğunu belirtti. 

Müslüman Kardeşler de tebrik etti

Mısır Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasından resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkması dolayısıyla Türk halkını tebrik etti. İhvan sözcüsü Talat Fehmi, “Türk halkını referandum sonuçlarından dolayı tebrik ediyoruz. Türk halkı dünyaya yeni bir demokrasi dersi vermiştir. O da halkın desteğini arkasına alan liderin bütün güçlükleri aşacağı gerçeğidir” ifadelerini kullandı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ve Başbakan Navaz Şerif, Türk mevkidaşlarına gönderdikleri mesajlarda, Türkiye'yi önemli kararından dolayı tebrik etti.

ETİKETLER

Cibuti Devlet Başkanı16 Nisanhalk oylamasıAA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24