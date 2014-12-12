AA'nın eski genel müdürü Kemal Öztürk, Yeni Şafak yazarı oldu

Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan Kemal Öztürk, yazar olarak medyaya dönüyor.
Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü görevine son verilen Kemal Öztürk, Yeni Şafak gazetesinde köşe yazmaya başladı.
Kemal Öztürk’ün 1 Ocak'tan itibaren, Yeni Şafak'ta haftada üç gün köşe yazısı kaleme alacağı duyuruldu.
Yeni Şafak, haberi "Anadolu Ajansı’ını 3 yılda bir dünya markası yapan ve geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılan deneyimli gazeteci Kemal Öztürk, Yeni Şafak ailesine katıldı" sözleriyle duyurdu.