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AA'nın eski genel müdürü Kemal Öztürk, Yeni Şafak yazarı oldu

Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'nden ayrılan Kemal Öztürk'ün Yeni Şafak gazetesinde haftada 3 gün köşe yazısı kaleme alacağı duyuruldu

12 Aralık 2014 19:29

Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan Kemal Öztürk, yazar olarak medyaya dönüyor.

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü görevine son verilen Kemal Öztürk, Yeni Şafak gazetesinde köşe yazmaya başladı. 

Kemal Öztürk’ün 1 Ocak'tan itibaren, Yeni Şafak'ta haftada üç gün köşe yazısı kaleme alacağı duyuruldu.

Yeni Şafak, haberi "Anadolu Ajansı’ını 3 yılda bir dünya markası yapan ve geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılan deneyimli gazeteci Kemal Öztürk, Yeni Şafak ailesine katıldı" sözleriyle duyurdu.

 

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