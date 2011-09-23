-AA'nın Avrupa bülteninde son hazırlıklar ANKARA (A.A) - 23.09.2011 - Anadolu Ajansı'nın Avrupa'daki Türk gazeteleri, internet siteleri çeşitli yayın organları için 1 Ekimde başlatacağı Avrupa Bülteni için AA'nın Avrupa bürolarında hazırlıklar sona yaklaştı. AA'nın Avrupa'daki muhabirlerinin yanısıra Türkiye'deki tüm haber birimleri, hem haber üretirken hem de yayımlarken Avrupa'daki Türk medyasını da göz önüne alacak. AA Dış Haberler Müdürlüğü, dünyada olup bitenleri Türkiye kamuoyuna aktarma görevini bugüne kadar başarılı biçimde sürdürdü. AA'nın İngilizce haberleri ise özellikle Türkiye hakkındaki haberlerin yabancılar tarafından takip edilmesini, yabancıların doğru bilgilenmesini sağlıyor. AA Avrupa'daki Türk medyası için şimdi hem Avrupa hem de Türkiye gündemini yansıtacak. "Avrupa Bülteni"yle başta Avrupa olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan Türkler ve Türk medyası ile Türkiye arasında haber köprüsü kurmaya hazırlanıyor. 1 Ekim'de faaliyete geçecek bültende, Avrupa'da Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı ülkelerden haberler ile bu ülkelerdeki vatandaşları ilgilendiren her türlü gelişme yer alacak. Avrupa'daki Türk medyasının Türkçe içerik konusunda yaşadığı soruna çözüm olacak bültende, Türkiye'den sıcak haber ve görsel malzemeler, Avrupa'daki Türkleri ilgilendiren Türkiye'deki gelişmeler, yaşadığı ülkelerde onları etkileyecek siyasi, ekonomik, yasal ve hukuki gelişmeleri içeren haberler görülebilecek. Bültende Avrupalı Türklerin her alanda öne çıkan başarılı isimlerini, yerel veya ulusal düzeydeki siyesi temsilcilerini, şirketlerini, sanatçıları mercek altına alınacak. Stockholm'deki Türkler Kulu'da olan bitenden, Brüksel'dekiler ise Emirdağ'daki gelişmelerden habersiz kalmayacak. Anadolu Ajansı Avrupa Bülteni'ninde politika, ekonomi, spor, kültür, sanat haberleri özel dosyalardan oluşan zengin bir içerikle Avrupa'daki Türk medyasının hizmetine sunulacak, bülten Avrupa ülkelerindeki Türkler için haber köprüsü olacak. -''Doğru'', ''tarafsız'' ve ''hızlı'' haber- Avrupa'da yaşayan vatandaşlara hizmet veren basın-yayın kuruluşları istedikleri anda AA Avrupa Bülteni'ne haber ve fotoğraf için birlikte veya ayrı ayrı abone olabilecekler. Ayrıca Avrupa'da çalışıp Türkiye'ye turistik, ticari, siyasi, sportif amaçlar için gidenlerin bu ve benzeri çalışmaları da AA Avrupa Bülteni'nde yer alacak. Avrupa Bülteni aboneleri, AA genel bülteninden seçilen ve Türkiye genelini ilgilendiren habere de ulaşma imkanına sahip olacak. AA'nın ''Doğru'', "güvenilir" ''tarafsız'' ve ''hızlı'' habercilik ilkeleriyle hazırlanan Avrupa Bülteni'ne abone olacak kişi veya kuruluşlar, dilediği takdirde AA'nın başka bir hizmeti olan İl Bülteni'ninden Türkiye'den seçecekleri il veya mahalli haber ve fotoğraflara da abone olabilecekler. "Türkiye'nin Sesi" sloganıyla yayım hayatına hazırlanan Bülten, bir süreliğine ücretsiz hizmet verecek.