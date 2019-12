Aalborg son nefeste

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda, gruptan çıkma şansını geçtiğimiz haftalarda kaybeden iki takımın maçında gülen taraf Celtic karşısında AaB Aalborg oldu.



Danimarka'da oynanan maçta Aalborg, İskoç rakibi Celtic'i maçın son anlarında bulduğu iki golle 2-1 yenmeyi başardı. Bu galibiyetle AaB Aalborg, UEFA Kupası yolunda büyük bir avantaj yakaladı.



Aalborg'da oynanan maçın ilk yarısında her iki takım da birbirini yokladı. Zaman zaman her iki takım adına tehlikeli ataklar yaşansa da, bu yarıda gol gelmedi. Bu durumda her iki takımın da maç öncesinde puanının eşit olmasının ve kaybeden takımın Avrupa macerasına son verecek olmasının da payı büyüktü.



İkinci yarıya ise Celtic golle başladı. 51. dakikada gelişen Celtic atağında Barry Robson topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra Celtic baskısını yoğunlaştırdı. 58. ve 65. dakikada Garry Caldwell defanstan çıkarak gol arayan, gole yaklaşan isim oldu. Ancak bu pozisyonları Aalborg savunması gol olmadan savuşturdu.



Maçın 70. dakikasında Aalborg teknik direktörü Allan Kuhn kritik bir hamle yaptı ve iki oyuncu birden değiştirdi. Marek Saganowski ve Anders Due oyuna girerken, Jeppe Curth ve Thomas Enevoldsen oyundan alınan isimler oldu.



Bu değişiklikler meyvesini 3 dakika sonra verdi. 73. dakikada Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Caca, Kasper Bogelund'un asistinde topu ağlara gönderdi ve skora dengeyi getirdi. 87. dakikada ise Celtic açısından talihsiz bir an yaşandı. Celtic'li defans oyuncusu Garry Caldwell rakip kaleye gönderemediği topu kendi ağlarına gönderdi, böylece Celtic 2-1 yenik duruma düştü. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan galip ayrılan Aalborg oldu.



AaB Aalborg bu galibiyetle grupta puanını 5'e çıkartırken, Celtic 2 puanda kaldı. AaB Aalborg gruptaki son maçında 10 aralık'ta deplasmanda Manchester United'la oynarken, Celtic kendi sahasında Villarreal'i konuk edecek.