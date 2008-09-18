Aalborg puanı kaptı

E Grubu'nun bir diğer karşılaşması da Celtic-Aalborg arasında oynandı. İskoç ekibi 30. dakikada bir penaltı kazandı. Topun başına gelen Robson, topu kaleci Zaza'nın üzerine nişanladı ve takımını golden etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısında da kısır bir futbol ortaya kondu.Maçın en ilginç anı 78. dakikada yaşandı. Samaras bir pozisyonda topla beraber ilerlerken Jakobsen tarafından yere düşürüldü. Profesyonelce yapılan bu faulün ardından hakemin eli kırmızı kartına gitti. Ancak İtalyan hakem Trefoloni kırmızı kartı pozisyonla ilgisi bulunmayan Beauchamp'a çıkardı. Bu pozisyonun ardından Nakamura kullandığı serbest vuruşu kaleye tehlikeli bir şekilde gönderdi. Ancak kaleci Zaza yine sahneye çıktı ve inanılmaz bir şekilde topu dışarı çelmeyi başardı.Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve 90 dakika 0-0 sona erdi.