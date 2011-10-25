-AA ekibi Van'ı havadan görüntüledi VAN (A.A) - 25.10.2011 - Askeri helikopterle havalanan AA ekibi, Van merkez ile Erciş ilçesinde, depremden zarar gören bölgeleri görüntüledi. Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı Şehit Jandarma Pilot Yarbay Yusuf Turgut kışlasından, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle havalanan 3 kişilik AA ekibi, ilk olarak Van kent merkezindeki Kazım Karabekir Caddesi'nde yıkılan iki binanın enkazını görüntüledi. Van merkeze bağlı Alaköy, Tevekli, Mollakasım, Dağönü ve depremin merkez üssü olarak bildirilen Tabanlı köylerinden görüntü alındı. Tabanlı köyünde birkaç evin yıkıldığı, diğer evlerin ise fazla zarar görmediği gözlendi. Köylerde, özellikle tek katlı toprak yapıların ve ahırların yıkıldığı, bu köylerdeki vatandaşların, enkazdan kullanılabilir durumdaki eşyaları çıkararak, Kızılay tarafından verilen ve evlerinin yakınına kurulan çadırlara taşıdığı görüldü. Erciş merkezde yaklaşık 50 binanın yıkıldığı gözlenirken, bu binaların tamamında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği, ambulansların bekletildiği, İlçedeki çok sayıda evin hasarlı olduğu, bölgeye gönderilen yardım malzemelerinin kamyonlarla dağıtıldığı gözlendi. Vatandaşların ilçedeki stadyumda kurulan çadırkente yerleştirildiği, TEDAŞ ekiplerinin de devrilen direkleri onarmaya çalıştığı görüldü.