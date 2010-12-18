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AABK GENEL BAŞKANI ÖKER SERBEST İSTANBUL (A.A)

18 Aralık 2010 15:38

-AABK GENEL BAŞKANI ÖKER SERBEST  İSTANBUL (A.A) - 18.12.2010 - Kahramanmaraş'ta düzenlenecek basın açıklamasına katılmak üzere Almanya'dan geldiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Genel Başkanı Turgut Öker serbest bırakıldı. Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığının ''hakaret'' suçuna ilişkin yürüttüğü bir soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alınan Öker, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Sarıyer Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi Cumhuriyet savcısına ifade veren Öker, daha sonra serbest bırakıldı. Öker'in, yarın Kahramanmaraş'ta düzenlenecek basın açıklamasına katılacağı bildirildi.

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