AA: Yılbaşında eylem hazırlığında sekiz DAEŞ üyesi Ankara'da yakalandı

Anadolu Ajansı, Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığı yaptıkları şüphesi üzerinde durulan terör örgütü IŞİD üyesi olduğu ileri sürülen 8 kişiyi düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre IŞİD terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen ve yılbaşı öncesi eylem hazırlığı yaptıkları şüphesi üzerinde durulan sekiz kişi, AnkaraEmniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince takibe alındı.

Çalışmalar sonrası harekete geçen ekipler, kent merkezi ile Sincan ve Çubuk ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan sekiz zanlı, sağlık kontrolünün ardından TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların yakalandıkları adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.