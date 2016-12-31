T24 LogoT24 Logo
Gündem

AA: Yılbaşında eylem hazırlığında sekiz DAEŞ üyesi Ankara'da yakalandı

Zanlıların yakalandıkları adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi

31 Aralık 2016 17:11

Anadolu Ajansı, Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığı yaptıkları şüphesi üzerinde durulan terör örgütü IŞİD üyesi olduğu ileri sürülen 8 kişiyi düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre IŞİD terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen ve yılbaşı öncesi eylem hazırlığı yaptıkları şüphesi üzerinde durulan sekiz kişi, AnkaraEmniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince takibe alındı.

Çalışmalar sonrası harekete geçen ekipler, kent merkezi ile Sincan ve Çubuk ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan sekiz zanlı, sağlık kontrolünün ardından TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların yakalandıkları adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

ETİKETLER

Anadolu Ajansıterör örgütü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24