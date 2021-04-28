AA'ya konuşan MSB kaynakları: İncirlik Üssü, üzerindeki tüm tesislerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne aittir

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "İncirlik Üssü, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Hava Kuvvetleri üslerimizden biridir, Türk üssüdür, üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti devletine aittir" açıklaması yaptı.

AA'ya konuşan MSB kaynakları, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Haziran konuşmasında 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanmasının ardından gündeme gelen İncirlik Üssü'nde, belirli tesislerin kullanımının, Türkiye ile ABD arasında 29 Mart 1980'de imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasına göre yürütüldüğü söyledi.

Bu anlaşmanın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İncirlik'teki Türk Silahlı Kuvvetleri tesislerinde müşterek savunma tedbirlerine katılması için Birleşik Devletler Hükümetine izin verir" hükmünü içerdiğine işaret edildi.

Bakanlık kaynakları, "İncirlik Üssü, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Hava Kuvvetleri üslerimizden biridir, Türk üssüdür, üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti devletine aittir. Şanlı bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir ve hiçbir zaman da inmemiştir. İncirlik'te bulunan 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı, hiyerarşik olarak Eskişehir'de konuşlu Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına, daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlıdır. Üs Komutanlığı görev ve vazifesini, üs komutanının emir ve komutasında icra etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda ABD'nin dışında İspanya, Katar ve Polonya'ya ait unsurların bulunduğunu, üsten Doğal Kararlılık Harekatı'nın da desteklendiğini kaydetti.​​​​​​​