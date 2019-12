-AA ve APP arasında işbirliği anlaşması imzalandı ANKARA (A.A) - 12.10.2011 - Anadolu Ajansı (AA) ile Associated Press of Pakistan (APP) arasında işbirliği anlaşması, Pakistan Enformasyon Bakanı Firdevs Aşık Avan'ın da katıldığı törenle imzalandı. AA Genel Müdürlüğü'nde AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk ile APP adına Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Haroon Shaukat tarafından imzaların atıldığı törende konuşan Bakan Avan, Türkiye ile Pakistan arasında iyi ilişkiler olduğunu, nesiller boyu iki halkın kalbinde sevgi ve muhabbetin varolduğunu dile getirdi. Avan ''Farklı iki coğrafyada yaşasalar da Pakistan ve Türk halkı tek bir halktır, zengin kültürel ve tarihi bağlarımız var" diye konuştu. Türkiye'nin her zaman Pakistan'a destek olduğunu belirten Avan, karşılıklı çıkarlara hizmet doğrultusunda Pakistan'ın da her zaman Türkiye'nin yanında olacağını kaydetti. Pakistan'daki son sel felaketinde desteklerinden ötürü Türkiye halkına, medyasına ve liderlerine şükranlarını ifade eden Avan, iki ülke arasındaki ilişkilerin proje ve programlarla sınırlı olmadığını, AA ve APP arasında veri akışını sağlayacak anlaşmanın ilişkiler açısından dönüm noktası olacağını düşündüğünü söyledi. Etkili ve güçlü bir pazarlama aracı olan medyanın küresel bir köye dönüşen dünyada ikili ilişkilerin geliştirilmesi için kullanılması gerektiğini dile getiren Bakan Avan, "Bu anlaşma ve haber paylaşımı sayesinde Pakistan'ın ve İslam'ın gerçek yüzünün Türkiye aracılığıyla uluslararası kamuoyuna duyurulması sağlanacak" diye konuştu. AA'nın Pakistan'da, APP'nin ise Ankara'da büro açmasının çok doğru olacağını düşündüğünü ifade eden Avan, AA yönetimini diğer formaliteleri yerine getirmek üzere Pakistan'a davet etti. AA Genel Müdürü Öztürk de, "AA olarak Pakistan'daki bütün gelişmelere çok duyarlı olduklarını" belirterek, Türk halkının da sel felaketi başta olmak üzere, Pakistan'daki gelişmelerle yakından ilgilendiğini dile getirdi. Öztürk, "AA olarak en kısa sürede Pakistan'da büromuzu açmak istiyoruz" diye konuştu. Açılışa Bakan Avan'ın da katılmasından şeref duyduklarını ifade eden Öztürk, iki ülke arasındaki kalpten kalbe dostluğun bu çalışmalarla devam etmesini temenni ettiğini söyledi. Büyükelçi Shaukat de, imzalanan anlaşmanın kurumsal bağları da güçlendireceğini dile getirerek, Bakan Avan'ın Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'nın sevgi ve muhabbetleri ile ilişkilerin daha da ilerletilmesinin zamanı geldiğine dair mesajını getirdiğini kaydetti. İki ülke arasında Tercihli Ticaret Anlaşması'nın görüşmelerine de başlandığını belirten Büyükelçi, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için medyanın önemine işaret etti. Büyükelçi AA ve APP arasında imzalanan anlaşma ile sadece kurumlararası bağların değil kurumsal gelişimin de sağlanacağını ifade etti. İki ajans arasında haber, fotoğraf ve görüntü paylaşımına olanak verecek anlaşmaya imzayı AA Genel Müdürü Kemal Öztürk ile APP adına Büyükelçi Shaukat attı. AA Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Tek ve Tahsin Aktı, Haber Yayın Daire Başkanı Ömer Dişbudak, Görsel Haberler Daire Başkanı Ömer Tekdal ile Dış Haberler Müdürü Ömer Faruk Çalışkan'ın da katıldığı törende Öztürk, Pakistan heyetine geleneksel seramik bir vazo, Pakistan heyeti ise Öztürk'e gümüş bir kase ve Pakistan'ı anlatan özel bir kitap hediye etti. Bakan Avan başkanlığındaki heyet daha sonra fotoğraf ve görüntü servisini gezdi, Pakistan'da yaşanan sel felaketinde AA fotomuhabirlerinin çektiği karelerden oluşan slayt gösterisini izledi.