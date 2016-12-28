AA: Türkiye ve Rusya Suriye'de ateşkes planında uzlaştı

Anadolu Ajansı Türkiye ile Rusya'nın, Suriye'de bir ateşkes planı üzerinde uzlaştıklarını duyurdu.

Ajansın, "güvenilir kaynaklara" dayandırdığı habere göre , Türkiye ile Rusya, Halep'in doğusunda ilan edilen ateşkes ve tahliyeden sonra ateşkesin ülke genelinde yaygınlaştırılması için taraflara önerecekleri bir plan üzerinde mutabık kaldı.

Planın, Suriye hükümet güçleri ve rejimi ve rejim yanlısı grupların muhaliflerle çatıştığı tüm bölgelerde uygulanması hedefleniyor.

Ateşkesin gece yarısı yürürlüğe girmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Ankara ve Moskova'nın uzlaşma çerçevesinde ateşkesin yürürlüğe girmesi için çaba göstereceği ancak "terör örgütlerinin" ateşkes kapsamı dışında tutulacağı vurgulandı.

Ateşkesin başarılı olması durumunda rejim ve muhaliflerin, Kazakistan'da siyasi müzakerele başlayacağı bildirildi.

Türkiye ve Rusya'nın ayrıca sürecin garantörlüğünü yaparak, müzakerelerde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında öngörülen siyasi geçiş süreci çerçevesinde katkı sunmayı amaçladığı da ifade edildi.